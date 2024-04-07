الامارات | شركة تابعة لـ «أرماني» تحت الحراسة القضائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت محكمة إيطالية شركة مملوكة لمجموعة أرماني تحت الحراسة القضائية بعد اتهامها بإسناد إنتاجها لشركات تستغل العمال.

وأمر القضاة في مدينة ميلانو بفرض الحراسة لعام على شركة جورجيو أرماني أوبريشنز التي توصف بأنها ذراع صناعية لمجموعة أرماني الإيطالية.

وخلال هذه الفترة ستواصل الشركة العمل لكن تحت إشراف إداري تعيّنه المحكمة.

وجاء في الحكم أن شركة جورجيو أرماني أوبريشنز أسندت لشركتين إنتاج حقائب وسلع جلدية، وعهدت الشركتان بدورهما الإنتاج لأربع شركات صينية لها ورش في ميلانو.

وقال المحققون إن الشركات كانت تدفع للعمال ما بين اثنين وثلاثة يورو في الساعة للعمل 10 ساعات يومياً.

وكان العمال ينتجون حقائب تباع لمتعاقدين من الباطن مع «أرماني» مقابل 93 يورو، ثم يعاد بيعها لـ«أرماني» بـ250 يورو، وتطرح في الأسواق بنحو 1800 يورو.