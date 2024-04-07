الامارات | من متحف الشندغة إلى حتا.. عيديات وعروض سعادة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجارب ثقافية وعروض ترفيهية مستلهمة من التراث المحلي تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) لزوار أصولها والمواقع التابعة لها احتفالاً بعيد الفطر المبارك، خلال الفترة من 11 إلى 14 أبريل الجاري.

يأتي ذلك في إطار دعم «دبي للثقافة» لحملة «العيد في دبي» التي ينظمها مجلس دبي للإعلام بهدف تسليط الضوء على المشهد الاحتفالي لدبي، وتمكين زوار الإمارة من الاستمتاع بأجواء العيد فيها، إذ تسعى الهيئة عبر سلسلة الفعاليات التي تنظمها في متحف الشندغة وحي الفهيدي التاريخي وقرية حتا التراثية إلى إبراز تفاصيل الثقافة المحلية وجمالياتها، والتعريف بمنظومة العادات والتقاليد المجتمعية، وما تمتاز به الدولة من تنوع ثقافي.

وعلى مدار ثلاثة أيام، سيجمع متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، في عيد الفطر، أفراد العائلة معاً ليأخذهم في «مسار العيد» الذي يتيح لهم فرصة زيارة مختلف بيوت وأجنحة المتحف، والتنقل بينها لاستكشاف تاريخ دبي والإمارات وتراثها وثقافتها عبر تشكيلة متنوعة من المقتنيات والمعروضات والأفلام والصور الفوتوغرافية القديمة، إلى جانب تمكينهم من التعرف إلى منظومة العادات والتقاليد المحلية الخاصة بالعيد وتفاصيل الحياة الاجتماعية، من خلال مجموعة فعاليات تراثية وورش عمل تفاعلية متنوعة، إلى جانب تحفيز زوار المتحف الصغار على جمع العيديات الموزعة في كل أنحاء المتحف، تمهيداً لتسليمها إلى مركز الزوار واستبدالها بتذكارات وجوائز قيمة.

وسيفتح حي الفهيدي التاريخي، وكذلك قرية حتا التراثية، أبوابهما أمام الزوار للاستمتاع بمجموعة من العروض الفنية التي تقدمها مجموعة من الفرق الشعبية احتفاءً بعيد الفطر، حيث ستبدأ الفعاليات في حي الفهيدي التاريخي في تمام الساعة 9:30 صباحاً وإلى الواحدة ظهراً، في حين تنطلق فعاليات قرية حتا التراثية في تمام الساعة 4:30 عصراً وإلى التاسعة مساءً.

. الفعاليات تأتي ضمن حملة «العيد في دبي» التي ينظمها مجلس دبي للإعلام.