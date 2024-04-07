الامارات | زوار القرية العالمية في العيد.. على موعد مع تجارب استثنائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بأبهى حلة، وبرنامج حافل بالفعاليات والعروض، تستقبل القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، ضيوفها خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وأعلنت الوجهة الشهيرة في دبي أنها ستفتح أبوابها من الساعة الرابعة عصراً، لتمكن روادها من استكشاف ما تزخر به من فعاليات وأنشطة وتجارب ترفيهية غامرة، ضمن أجواء العيد الزاخرة بالحماس والمغامرات واللحظات الفريدة، لتتحول خلال هذه المناسبة إلى وجهة استثنائية تستقبل الجميع للاحتفال بعيد الفطر السعيد.

ومع اقتراب نهاية الموسم الـ28 للقرية العالمية في 28 الجاري، تدعو الوجهة العائلية ضيوفها للاستفادة من هذه الفترة المتبقية من خلال استكشاف تجاربها المتنوعة التي تشمل «سوق روائع العيد»، الذي يمكنهم فيه إيجاد تشكيلة واسعة من هدايا وتذكارات العيد والتحف الفنية وغيرها، بينما سيكون الذواقة وعشاق المأكولات الشهية على موعد مع تجارب استثنائية ضمن مجموعة متنوعة من خيارات المطاعم والأكشاك وعربات الطعام والمقاهي التي تلبي كل الأذواق.

وتزامناً مع احتفالات عيد الفطر، يمكن للضيوف قضاء وقتهم في سحر أجواء هذه الفترة من خلال الاستمتاع بعروض الألعاب النارية في تمام الساعة التاسعة مساءً، إلى جانب أكثر من 200 من العروض الثقافية والترفيهية في مختلف أنحاء القرية العالمية، لتوفر لضيوفها باقة من الخيارات الترفيهية التي تجعل من أوقاتهم فيها ذكريات لا تنسى.

وللباحثين عن المزيد من الإثارة خلال فترة عيد الفطر المبارك، فيمكن التوجه إلى منطقة كارنفال الزاخرة بأكثر من 195 من الجولات المشوقة وألعاب المهارة والوجهات الترفيهية، التي سيستمتعون فيها بأوقات حافلة بتجارب الترفيه الحماسية المناسبة لجميع الأعمار.

كما سيتمكن الضيوف من استكشاف روعة منطقة ميني وورلد الجديدة وأحدث وجهاتها المتمثلة في «نيون جالاكسي اكس – تشالينج زون»، ومنطقة التحدي التي تضم خمس وجهات ترفيهية، وأكثر من 10 تحديات مصممة خصيصاً لمن تبلغ أعمارهم ست سنوات فما فوق.

واستكمالاً لمتعة أجواء عيد الفطر المبارك، أعلنت القرية العالمية عن تمديد ساعات العمل خلال فترة عيد الفطر المبارك، لتبدأ من الساعة الرابعة عصراً إلى الثانية بعد منتصف الليل، لتتيح لضيوفها فرصة الاستمتاع بما توفره الوجهة من أجواء احتفالية وتجارب وفعاليات استثنائية.

. سيتمكن ضيوف الوجهة الشهيرة في دبي من استكشاف روعة منطقة ميني وورلد الجديدة.

. 200 من العروض الثقافية والترفيهية في مختلف أنحاء القرية العالمية.

. 28 من الشهر الجاري، تختتم الوجهة موسمها الحالي.