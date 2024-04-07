الامارات | ابتسامتان من القلب.. أمام مدفع الإفطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كعادتها ترسم دبي البهجة على وجه الصغير والكبير في كل المواسم والمناسبات، وتبدو مساحة الفرح أكبر في رمضان الفضيل، حيث تتزين المدينة بالتقاليد الأصيلة والزينات وكرم الضيافة، والأمسيات الجميلة، ومظاهر الاحتفاء بالزائر الكريم على مدار شهر كامل.

وهنا بين جنبات مدينة إكسبو دبي، وتحت فوهة مدفع الإفطار، تحضر ابتسامتان من القلب، حيث أحد رجال شرطة دبي الذين ينشرون الفرح من خلال هذا الطقس الرمضاني، وعلى الطرف الآخر «أميرة» صغيرة، مزينة باللون الوردي والفراشات وتاج «يوني كورن»، تكاد السعادة تطير من عينيها.