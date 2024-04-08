الامارات | «دبي للإعلام» تواكب العيد السعيد.. كل الشاشات والإذاعات جاهزة للفرحة

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للإعلام» تواكب العيد السعيد.. كل الشاشات والإذاعات جاهزة للفرحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «دبي للإعلام» عن الانتهاء من إعداد دورة برامجية خاصة بقنواتها التلفزيونية والإذاعية خلال عيد الفطر السعيد، تتضمن باقة متفردة من البرامج والأعمال الدرامية ومجموعة منوعة من الفقرات التي تتناسب مع كل فئات المجتمع وتلبي متطلباتهم، وتبرز ما تتميز به دبي من أجواء خاصة طوال فترة أيام العيد وما تشهده من فعاليات واحتفالات متنوعة.

وسيبدأ البث الخاص بـ«تلفزيون دبي» مع إشراقة صباح اليوم الأول لعيد الفطر المبارك بنقل حي ومباشر لصلاة العيد التي تقام في تمام الساعة 6:00 صباحاً في أنحاء دبي، يليها نقل صلاة العيد من مكة المكرمة الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت الإمارات، ثم يتابع الجمهور برنامج «الفضل العظيم» الذي سيطل في تمام الثامنة صباحاً بحلقة خاصة تضيء على سنن العيد وفضائله.

في حين تطل الإعلامية ديالا علي وزميلها حسن حبيب في تمام الساعة 10:30 صباحاً عبر برنامج «معاً في العيد» الذي يتابع احتفالات العيد في دبي، وما تتميز به من أجواء الفرح والبهجة من خلال تشكيلة تقارير منوعة يقدمها مراسلو التلفزيون ويضيئون فيها على العادات والتقاليد، والعديد من التجارب الترفيهية التي تتميز بها دبي وتبرز جمالياتها وأسواقها ومناطقها النابضة بالحياة.

الحلقات الأخيرة

وسيتابع الجمهور في أول أيام عيد الفطر المبارك عرض الحلقات الأخيرة من المسلسلات العربية والخليجية، وهي: «منت رايق» و«فراولة» و«نقطة انتهى» و«الخن» و«ورثة بن عاقول»، إلى جانب أحداث المسلسل التركي «صلاح الدين الأيوبي».

وسيكون متابعو تلفزيون دبي خلال أول أيام عيد الفطر المبارك على موعد مع حلقة استثنائية من برنامج «كاربول كاريوكي 6» في تمام الساعة 22:30 مساء، وفيها يستضيف وسام بريدي الفنان المصري أحمد حلمي في أجواء عفوية لا تخلو من روح الفكاهة، ليكشف خلال جولته في أرجاء دبي عن أنشطته وآخر أعماله الفنية، وبعض المواقف التي مر بها خلال مسيرته الفنية.

ويلي ذلك عرض الحلقة الأخيرة من برنامج المسابقات «آخر كلام» الذي تقدمه الإعلامية رؤى الصبان، وتتفاعل فيه مع مشاهدي القناة من خلال اتصالاتهم، ليشكل ذلك دعوة للدخول في تحديات متنوعة تتضمن طرح مجموعة من الأسئلة والألعاب الشيقة.

أفلام وبرامج

ويعرض التلفزيون على مدار أيام عيد الفطر باقة من الأفلام الأجنبية، من بينها أفلام تعرض للمرة الأولى على شاشة تلفزيون دبي، إلى جانب مجموعة من البرامج الترفيهية والثقافية النوعية، من بينها «الراوي» من تقديم الكاتب والباحث جمال بن حويرب، و«دروب 11» من تقديم الإعلامي علي آل سلوم، و«شطرنج» الذي يقدمه الإعلامي والممثل عبدالرحمن الدين، وغيرها.

نجوم ومسلسلات

أما قناة «سما دبي» فأعدت لفترة العيد دورة برامجية خاصة تبدأ في تمام السادسة صباحاً بنقل حي ومباشر لصلاة العيد من دبي، يليها نقل صلاة العيد من مكة المكرمة.

وعلى مدار أيام العيد تعرض القناة باقة من البرامج الخاصة، على رأسها برنامج «عساكم من عواده» الذي تقدمه الإعلامية سماح العبار، وتستضيف من خلاله مجموعة من نجوم الأعمال الدرامية المحلية التي عرضتها القناة على مدار شهر رمضان المبارك، إذ سيتابع الجمهور خلال الحلقة الأولى التي تعرض أول أيام العيد في الساعة 11:00 صباحاً لقاءات خاصة مع نجوم مسلسل «وديمة وحليمة 3»: أحمد عبدالرزاق وأحمد المازم وأشجان، إضافة إلى مخرج العمل عمر إبراهيم.

فيما تستضيف حلقة البرنامج الثانية التي تعرض في 11 الجاري نجوم المسلسل الإماراتي «بيت أبونا»: مروان عبدالله صالح وعبدالله سنكور وصوغة، وكذلك عدد من صناع العمل.

وسيحل نجوم المسلسل الإماراتي «ذاكرة قلب»: أحمد الجسمي وماجد أحمد الجسمي وليلى المقبالي وريم حمدان، ضيوفاً على حلقة البرنامج الثالثة التي ستعرض في 12 الجاري.

وتعرض قناة «سما دبي» برامج «بصمات 7» للكاتب عوض بن حاسوم الدرمكي، و«المفتش فصيح 3» من تقديم الإعلامي أيوب يوسف، و«دروب 11»، وفيه يرفع الإعلامي علي آل سلوم شعار «ما وراء الأسطورة»، وكذلك برنامج «الطبيعة مع علي بن ثالث» حيث يضيء فيه على جماليات الطبيعة المحلية.

كما تتزين قناة «سما دبي» خلال أيام العيد بأقوى حلقات برامج المسابقات الترفيهية والتراثية، من بينها «المندوس» الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل عبدالله في تمام الساعة 21:00 مساءً، وسيتم خلاله الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة الكبرى وهي عبارة عن شقة في دبي، وبرنامج «السنيار» من تقديم الإعلامي أحمد عبدالله والإعلامية رحاب المهيري، وستبث في أول أيام عيد الفطر من حي الشندغة التاريخي في تمام الساعة 22:30.

وستتضمن دورة «سما دبي» الخاصة الحلقات الأخيرة للمسلسلات المحلية والخليجية، وهي «وديمة وحليمة 3»، و«بيت أبونا» و«ذاكرة قلب»، و«شعبية الكرتون 18»، و«سحيلة بنت عديم».

كما تعرض القناة مجموعة مسرحيات كوميدية من أبرزها «مسرحية هلوسة» والجزء الثاني من «عزوبي السالمية» و«بيت بوسند»، وتمتاز هذه الأعمال بخفة ظلها وحكاياتها الكوميدية.

«عساكم من عواده»

فيما تواكب إذاعة «نور دبي» أيام عيد الفطر المبارك بباقة من البرامج الخاصة، على رأسها «عساكم من عواده» الذي يبث أول وثاني أيام العيد بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً، ويستعرض البرنامج أهم الأنشطة الترفيهية والأماكن السياحية في دبي التي يمكن زيارتها خلال فترة العيد، ويتم خلاله استقبال اتصالات الجمهور وتهانيهم بحلول العيد، ويتولى تقديمه في اليوم الأول كل من: هدى الفهد وميرهان الدسوقي وأمل محمد، فيما يقدم فقراته في ثاني أيام العيد كل من: الإعلامي كفاح الكعبي وجمعة بن ثاني.

وسيكون أثير إذاعة دبي مشغولاً بالعديد من الفقرات التي تعكس نبض دبي ومشهدها الاحتفالي طوال فترة أيام العيد، وسيتم خلالها تقديم خمس حلقات مميزة ستكون مخصصة لاستقبال اتصالات الجمهور والتفاعل معهم عبر مجموعة من المسابقات التي تمنح من خلالها الإذاعة جائزة قيمة تتمثل في رحلة لشخصين إلى جزر المالديف مقدمة من «فلاي بيوند» و«منتجع جولي بيينغ».

بث مشترك

تتضمن الدورة البرامجية لإذاعة دبي الخاصة بالعيد برنامج «حياك يا العيد» الذي يقدمه سيف عبدالله وماجد الجناحي، وكذلك برنامج «مساكم عيد» الذي يتولى تقديمه في اليوم الأول كل من: سلامة السويدي ولونا غفرة، فيما يقدم فقراته في ثاني أيام العيد كل من: فاطمة عبدالرحمن وسارة البلوشي.

وتقدم سوسن سعد وسامر الطرابلسي برنامج «سهرة العيد» الذي يتضمن مجموعة من اللقاءات الحية، كما تنضم الإذاعة إلى قناة «سما دبي» في بث مشترك لتقديم مجموعة من البرامج الخاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

لونا غفرة. من المصدر

• سيبدأ البث الخاص بـ«تلفزيون دبي» مع إشراقة صباح اليوم الأول لعيد الفطر المبارك بنقل صلاة العيد.

• على مدار أيام العيد تعرض «سما دبي» باقة من البرامج الخاصة، على رأسها برنامج «عساكم من عواده».

• «المندوس» سيتم خلاله الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة الكبرى وهي عبارة عن شقة في دبي.