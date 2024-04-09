الامارات | «الشارقة القرائي للطفل»: مبدعون من 14 دولة عربية يثرون المهرجان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مهرجان الشارقة القرائي للطفل أن دورته الـ15 ستجمع نخبة من ألمع الأسماء في عالم الأدب والكتابة للأطفال والناشئة، إذ يستضيف قائمة من 45 شخصية من 14 دولة عربية تضم باقة من المؤلفين العرب والإماراتيين، الذين أثروا المكتبة العربية بإصداراتهم في مجالات متنوعة.

ويتيح المهرجان، الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من الأول إلى الـ12 من مايو المقبل تحت شعار «كن بطل قصتك»، فرصة لقاء ضيوف إماراتيين وعرب، من الحائزين جوائز عدة.

ومن أبرز الكتّاب الذين يستضيفهم المهرجان نادية النجار، وهي واحدة من الأصوات البارزة في أدب الطفل، وتم اختيارها عضواً استشارياً في المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وحصلت على جوائز عدة. إضافة إلى الكاتبة عائشة بطي الشامسي، المتخصصة في رعاية وتربية الأطفال، ومديرة مركز فنن للتدريب والاستشارات في رعاية وتربية وتعليم الطفولة المبكرة. وتستعرض نورة خوري خلال المهرجان خلاصة تجاربها في أدب الطفل، إذ تركّز في كتاباتها على إبراز البيئة الطبيعية والتراث الإماراتي. ويُعد الدكتور طالب عمران، من سورية، أحد الأعلام البارزة في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، وهو شخصية محورية في عالم الخيال العلمي العربي.

كما يستضيف المهرجان الأكاديمي الجزائري وأستاذ الأدب العربي وأدب الأطفال، الدكتور العيد جلولي.

وستشارك الدكتورة وفاء الشامسي (سلطنة عُمان)، في إثراء جلسات المهرجان بخبراتها الواسعة، إذ تُعد من الشخصيات الرائدة في مجال أدب الطفل واليافعين.