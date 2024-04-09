الامارات | أجواء ستشتاق لها العيون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجواء فريدة، وألوان من النور ستشتاق لها العيون، ترسم لوحة كبيرة على ضفاف خور دبي، حيث تزين مبادرة «أطياف رمضان» منطقة السيف ومعالم عديدة في المدينة، لتكون بمثابة استراحات جمالية في أمسيات الشهر الفضيل التي يحلو فيها السهر والتلاقي ولمة العائلة والأصدقاء، لاسيما في الوجهات التي تفوح منها روائح الماضي، وعبق الأصالة والزمن الجميل، كما هي الحال هنا على ضفاف هذا الشريان الحيوي الشاهد على تاريخ المكان وعراقته، وستظل هذه التشكيلات اللامعة تتلألأ طوال أيام العيد أيضاً، وكأنها تقدم تهنئة بالنور لكل زوار قلب دبي النابض بالحياة والسعادة والترحاب للجميع.