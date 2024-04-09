الامارات | فيلم «غودزيلا وكونغ» يحافظ على الصدارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ فيلم «غودزيلا x كونغ: ذي نيو امباير» على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية في ثاني أسبوع يُعرض فيه، بحسب تقديرات أعلنتها، أول من أمس، شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقق الفيلم الذي يتّحد فيه الوحش العملاق والغوريلا الشهير لمواجهة خطر يهدّد وجودهما، إيرادات بـ31.7 مليون دولار.

وحلَّ ثانياً في الترتيب «مانكي مان» مع إيرادات بلغت 10 ملايين دولار، والفيلم من إخراج وبطولة ديف باتيل، الممثل البريطاني من أصل هندي الذي اشتهر بدوره في «سلامدوغ ميليونير».

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم «غوستباسترز: فروزن إمباير» الذي حقق 9 ملايين دولار.

وجاء فيلم «ذي فيرست أومن» في المرتبة الرابعة مع إيرادات بـ8.4 ملايين دولار.

وتراجع إلى المرتبة الخامسة فيلم الكوميديا والفنون القتالية «كونغ فو باندا 4» من إنتاج «يونيفرسال» و«دريم ووركس أنيميشن»، مع إيرادات بلغت 7.9 ملايين دولار.

أما بقية الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية فهي: «دون: بارت تو» مع 7.2 ملايين دولار، و«ساموان لايك يو» مع ثلاثة ملايين دولار، و«ويكد ليتل ليترز» مع 1.6 مليون دولار، و«آرثر ذي كينغ» مع 1.5 مليون دولار، و«إيماكولت» مع 1.4 مليون دولار.