ما سبب بروز العروق في اليدين؟.. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

هناك الكثير من الأشخاص تعاني من بروز العروق في اليدين، دون معرفة هل ذلك طبيعي أم لا؟

لذا في السطور التالية، سوف نتعرف على كافة التفاصيل التي تتعلق ببروز عروق اليدين، وفقًا لما ذكره veinreliever، medicalnewstoday.

ما سبب بروز عروق اليد لتصبح أكثر وضوحا؟

العروق الموجودة في كافة أنحاء الجسم، ضرورية لنقل الدم والمواد المغذية، ويمكن أن تكون الأوردة بارزة من شخص لآخر، نتيجة لظروف معينة، مثل درجات الحرارة المرتفعة وممارسة الرياضة والملابس الضيقة والأضرار الناجمة عن أشعة الشمس.

في معظم الحالات، يكون ظهورها على اليدين مسألة تجميلية، لكنها قد تكون علامة على وجود مشكلة طبية مثل مرض الأوعية الدموية.

أسباب بروز عروق اليد:

التقدم في العمر

عادة ما تكون البشرة أرق عند التقدم في العمر، وأقل مرونة مما يجعله غير قادر على إخفاء الأوردة الموجودة تحت الجلد.

لا يقتصر الأمر على أن البشرة تكون أضعف مع تقدم العمر، بل إن الصمامات الموجودة في عروقنا تضعف أيضًا، ويمكن أن تتسبب الصمامات الضعيفة في تجمع الدم في الأوردة، و يؤدي تدفق الدم المجهد إلى توسيع حجم الأوردة وتفاقم علاماتها المرئية.

انخفاض نسبة الدهون في الجسم

تساهم الدهون في تغطية الجلد الموجود حول الأوردة، وبالتالي يجعلها تبرز أكثر على سطح الجلد، ويمكن أن يظهر على اليدين و البطن والذراع.

الطقس الحار

تلعب درجات الحرارة المرتفعة دورًا في بروز عروق اليدين، لأن الأوردة تتوسع مما يضغط على جدار الوريد ويمكن أن يكون مؤلمًا أو متشنجًا.

مع تجمع الدم تحت الجلد بسبب الطقس الحار، قد تلاحظ عروقًا زرقاء اللون على يديك.

العوامل الوراثية

في هذه الحالة لا يكون بروز الأوردة على اليدين أمر مقلق، لأنها ناتجة عن تطابق جينات مع أفراد العائلة.

ممارسة الرياضة

ممارسة التمارين الرياضية يمكنها أن تؤدي إلى بروز عروق اليدين، حيث يرتفع ضغط الدم مع ضخ المزيد من الدم عبر الجسم، ويتم رؤية الأوردة بسهولة أكبر عندما تكون الأوردة ممتلئة وتضغط على الجلد.

بالنسبة للأغلبية، يعود المظهر البصري للأوردة المنتفخة إلى طبيعته بعد الانتهاء من ممارسة التمارين الرياضية، ويهدأ الجسم، ولكن في حالة الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بشكل متكرر أو يمارسون تمارين عالية الجهد مثل رفع الأوزان الثقيلة يمكن رؤية عروق زرقاء دائمة في الجلد.

أقرا أيضًا:

واقعة مروعة.. شاب يطير في الهواء بعد انقلاب سيارته وهذا ما حدث (فيديو)

راقبيها على طفلك .. 6 أعراض تكشف الإصابة بالتوحد

قصة أصغر حدود وطنية في العالم يبلغ طولها 85 مترًا فقط (صور)

هذا ما يحدث لعينيك إذا نظرت إلى كسوف الشمس - لن تتوقع

كسوف الشمس يقترب.. عبير فؤاد تحذر مواليد 5 أبراج من كارثة في 8 أبريل