الامارات | زيف موته ليتجنب دفع نفقة أطفاله

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف رجل من ولاية كنتاكي بتزوير وفاته لتجنب دفع أكثر من 100 ألف دولارنفقة لأطفاله، وفقًا لاتفاقية الإقرار بالذنب المقدمة إلى محكمة فيدرالية أواخر الشهر الماضي.

واعترف جيسي إي. كيبف، 39 عامًا، بالذنب بتهمة الاحتيال والتزوير في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية كنتاكي في 29 مارس الماضي.

ووفقًا لما نقلت محطة "ان بي سي" عن وثائق المحكمة تمكن كيبف من الوصول إلى نظام تسجيل الوفيات في هاواي في يناير 2023 باستخدام تفاصيل طبيب يعيش في ولاية أخرى ليزور حالة الوفاة، وقام بالتصديق عليها بنفسه، مما أدى إلى إدراج كيبف على أنه متوفى في العديد من قواعد البيانات الحكومية.



كما قام أيضا باختراق أنظمة تسجيل الوفيات في دول أخرى باستخدام أوراق اعتماد سرقها من أشخاص حقيقيين آخرين وكل ذلك من أجل تجنب التزاماته المعلقة بإعالة الطفل تجاه زوجته السابقة.

وأسفرت حيل الرجل عن أضرار تقدر بأكثر من 195 ألف دولار، بما في ذلك أكثر من 79 ألف دولار من الخسائر التي لحقت بالشبكات الحكومية وشبكات الشركات وأكثر من 116 ألف دولار من الخسائر التي تكبدتها زوجته السابقة، وأخيرا وافق على دفع تعويضات لجميع الأطراف التي ظلمها، وفقا لاتفاقية الإقرار بالذنب.

وبعد الحصول على صفقة الإقرار بالذنب، يواجه كيبف عقوبة السجن لمدة أقصاها سبع سنوات وغرامات تصل إلى 500 ألف دولار، وفقًا لسجلات المحكمة.

ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم عليه بعد ظهر يوم 12 أبريل الجاري.