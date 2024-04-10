الامارات | «دبي للإعلام» شركاء فرحة قلوب أسر متعففة في عيد الفطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «دبي للإعلام» مشاركة عدد من كوادرها وموظفيها في حملة توزيع «السلال الغذائية»، التي نظمتها بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع والهلال الأحمر الإماراتي في مجلس المزهر، ويأتي ذلك في إطار دعمها حملة «العيد في دبي»، التي أطلقها مجلس دبي للإعلام، بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، استكمالاً لما بدأته حملة «رمضان في دبي»، بهدف ضمان تحقيق أعلى مستويات التكامل بين الاحتفالات المختلفة التي تعمّ مختلف مناطق دبي الحيوية وأحيائها وفرجانها، ما يحقق الصورة المثلى للإمارة في هذه المناسبة، وبما يتناغم مع مكانتها كمدينة عالمية تعتز بهويتها وثقافتها الأصيلة.

وسعت «دبي للإعلام» من خلال الحملة التي أقيمت في مجلس المزهر، التابع لهيئة تنمية المجتمع، إلى مساندة الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الدخل المحدود، وتخفيف الأعباء عنهم، وإدخال السعادة إلى قلوبهم، وهو ما يعكس جهود المؤسسة الرامية إلى الارتقاء بمستوى جودة الحياة في دبي، والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية.

وفي هذا الإطار، أكدت المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية، شيخة أحمد، حرص «دبي للإعلام» على دعم مسيرة الخير والعطاء التي تميزت بها الإمارات، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات المجتمعية والخيرية التي تشهدها الدولة خلال الشهر الفضيل. وقالت: «تجسد حملة (السلال الغذائية) اهتمام (دبي للإعلام) برفع مستوى جودة الحياة للأسر المتعففة، وتمكين الفئات الاجتماعية التي تستحق الدعم، من خلال تلبية احتياجاتهم، وإدخال السعادة إلى قلوبهم خلال الشهر الفضيل، ما يسهم في ترسيخ قيم التآخي والخير والعطاء»، مشيدةً بتفاعل موظفي «دبي للإعلام» مع الحملة التي تسهم في تحفيزهم على العمل التطوعي، وتعزز لديهم مفهوم المسؤولية المجتمعية.

من جانبها، أكدت المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع، ميثاء الشامسي، أهمية حملة «السلال الغذائية» ودورها في ترسيخ قيم العطاء والتراحم والتلاحم في نفوس أفراد المجتمع. وقالت: «تعزز الحملة التكافل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية، وإدخال البهجة والسعادة على الأسر المتعففة خلال فترة عيد الفطر المبارك، إلى جانب إسهامها في الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين، تفاعلاً مع الجهود المبذولة من قبل الدولة والجهات الحكومية المختلفة، وتجسيد التواصل والتعاضد المجتمعي»، وثمنت في الوقت نفسه جهود «دبي للإعلام» وموظفيها في الحملة، وتواصلهم الإيجابي مع الهيئات والمؤسسات المختلفة، لتقديم العون لكل فئات المجتمع في مختلف المناسبات.

يذكر أن حملة توزيع «السلال الغذائية» تعد جزءاً من مبادرة «معاً للخير» التي أطلقتها «دبي للإعلام» بهدف تحفيز الموظفين على ممارسة التطوع في مختلف المجالات.