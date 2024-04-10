الامارات | 5 نصائــح للعودة إلى النظام الصحي بعد شهر الصيام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على الرغم من الفوائد الصحية الكثيرة التي يحصل عليها المرء من الصيام، خصوصاً أنه فرصة لتخليص الجسم من السموم وضبط السكر والكوليسترول، فإن العودة إلى النظام الغذائي المعتاد تتطلب التدرج في الحصول على الوجبات للانتقال من نظام الوجبتين إلى نظام الوجبات الثلاث مع وجبتين خفيفتين. وقدمت الأخصائية في الصحة والتغذية من ويلناس باي ديزان، الدكتورة لمى النائلي، خمس نصائح أساسية للعودة إلى النظام الصحي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، والمحافظة على الفوائد التي اكتسبها الجسم من شهر الصيام.

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