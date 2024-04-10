عدو خفي للقولون..5 أطعمة ابتعد عنها يوم العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يُعدّ القولون عضوًا هامًا في الجهاز الهضمي، ويُمكن أن يتعرض لبعض الاضطرابات، خاصةً في أيام العيد، بسبب الإفراط في تناول بعض الأطعمة غير الصحية.

يقول الدكتور سعيد شلبى أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومى للبحوث، 5 أطعمة يجب الابتعاد عنها للحفاظ على صحة القولون يوم العيد

اللحوم الحمراء

تحتوي اللحوم الحمراء على كمية عالية من الدهون المشبعة، التي تُسبب تهيج القولون وتزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

يُنصح بتناول كميات قليلة من اللحوم الحمراء، واختيار الأنواع قليلة الدهون، مثل لحم الدجاج أو السمك.

الأطعمة المقلية

تُسبب الأطعمة المقلية عسر الهضم، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

يُفضل طهي الطعام بالشوي أو السلق بدلاً من القلي.

منتجات الألبان

تحتوي منتجات الألبان على اللاكتوز، الذي يُسبب عسر الهضم والانتفاخ لدى بعض الأشخاص.

يُنصح باختيار منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من اللاكتوز.

الأطعمة الحارة

تُسبب الأطعمة الحارة تهيج القولون، وتزيد من خطر الإصابة بالتهاب القولون التقرحي.

يُفضل تجنب الأطعمة الحارة أو تناولها بكميات قليلة.

المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على كمية عالية من السكريات، التي تُسبب عسر الهضم والانتفاخ.

يُفضل شرب الماء أو العصائر الطازجة بدلاً من المشروبات الغازية.

نصائح طبية للحفاظ على صحة القولون

تناول كمية كافية من الألياف الغذائية الموجودة في الفواكه والخضروات.

شرب كمية كافية من الماء.

ممارسة الرياضة بانتظام.

تجنب التوتر والقلق.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.