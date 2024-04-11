ما الحد الآمن من الكعك في العيد؟.. هؤلاء ممنوعون من تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

مع قدوم عيد الفطر المبارك، يحتل الكعك مكانته المميزة في الوجبات والمائدة، لكن ما هي النسب المسموح بها لتناول الكعك يوميًا، وهل هناك أشخاص يجب عليهم الحذر من تناوله؟

الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، أكدت أنه يفضل تحضير الكعك في المنزل للتحكم في المكونات المستخدمة، كما يمكن إضافة المكسرات أو الفواكه المجففة لزيادة قيمته الغذائية.

وأضافت لـ"الخليج 365" أن نسب الكعك المسموح بها للأشخاص الأصحاء، من قطعة إلى قطعتين بحجم متوسط يوميا، أما مرضى السكري عليهم تناول قطعة كعك صغيرة، وأيضًا مرضى القلب، وينصح بدون سكر.

وأشارت إلى أن الفئات التي يجب عليها الحذر هم مرضى السكري، ويجب مراقبة مستويات السكر في الدم بعد تناول الكعك، وأيضًا مرضى القلب وعليهم مراقبة ضغط الدم.

نصائح لتناول الكعك بأمان

تناول الكعك مع كوب من الشاي غير المحلى.

تناول الكعك بعد وجبة الطعام وليس على الريق.

ممارسة الرياضة بانتظام لحرق السعرات الحرارية.

تقليل كمية السمنة والسكر أثناء تحضير الكعك.

اقرأ أيضًا:

"مرة واحدة في العمر".. فيديو مذهل لـ كسوف الشمس الكلي من طائرة على ارتفاع 10668 مترا

3 أبراج يعشقون النوم في العيد- هل أنت منهم

يطهر الكبد ويطرد السموم.. 5 فوائد مذهلة لتناول هذا المشروب

هذا ما يحدث للكولسترول عند تناول الكشري - مفاجأة

راقبها خلال النهار.. علامات تنذر بارتفاع السكر في الدم