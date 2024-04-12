4 علامات لارتفاع ضغط الدم المفاجيء في الصباح.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

ارتفاع ضغط الدم مرض شائع يصيب الكثيرين حول العالم، ويحب مراقبة أعراضه، منعا للدخول في وعكة صحية خطيرة.

ويقول الدكتور إبراهيم سعيد جمعة، أخصائي الباطنة وسوء التغذية، إن ضغط الدم مرض مزمن يجب مراقبته، منعا للتعرض لمشكلات صحية خطيرة مثل الأزمات القلبية والسكتة الدماغية.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن هناك علامات تدل على ارتفاعه في الصباح، مثل الصداع الشديد، خاصةً في مؤخرة الرأس أو الجبهة، وأيضًا نزيف الأنف يكون أحد أعراض ارتفاع ضغط الدم نتيجة الضغط على الأوعية الدموية الصغيرة في الأنف، ما يؤدي لتمزيقها.

ومن أعراضه أيضا تشوش الرؤية بسبب تلف الأوعية الدموية، وضيق التنفس بسبب عدم ضخ الدم بشكل فعال.

وتوجد علامات أخرى تدل على ارتفاع ضغط الدم:

الدوخة.

التعب.

الارتباك.

اضطراب نبضات القلب.

نصائح لتفادي ارتفاع ضغط الدم

اتباع نظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

الإقلاع عن التدخين.

تقليل تناول الكافيين.

التحكم في التوتر.

واختتم: "قد لا تلاحظ هذه الأعراض على جميع الأشخاص؛ لذا من المهم قياسه بشكل منتظم إذا ظهر عليك بعضها".

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