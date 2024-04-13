الامارات | دراسة: عملية رمش العيون تعزز الرؤية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة جديدة أن رمش العيون يساعد في تحسين الرؤية وحماية العين من الإجهاد.

وكتب بن يانغ، عالم الأعصاب بجامعة روتشستر، وزملاؤه في ورقتهم البحثية: "أظهرنا أن عملية الرمش تزيد من قوة تحفيز الشبكية، ما يعزز الرؤية بشكل كبير".

واستخدم يانغ وزملاؤه تتبع العين عالي الدقة للتحقق من كيفية تأثير الرمش على الرؤية لدى 12 شخصا شاهدوا صورا متباينة على شاشة عرض. وبما أن كلتا العينين ترمشان معا، فقد تم تتبع عين واحدة فقط لدى كل شخص، مع تسجيل شدة الضوء.

ووجد الباحثون أن الرمش زاد من قوة إشارات الإدخال البصرية عن طريق تعديل شدة الضوء الساقط على شبكية العين.

ويقول يانغ: "بدلا من إضعاف المعالجة البصرية كما يُفترض عادة، فإن الرمش يعزز الحساسية".

علاوة على ذلك، وجد الباحثون أن الرمش يساعد في إعادة تنسيق المعلومات المرئية.

يذكر أن الرمش يعد ردّة فعل طبيعية لحماية العين، ويساعد في ترطيب مقدمة مقلة العين، وحماية العين من الضوء الساطع والغبار وغير ذلك من المؤثرات المحيطة.

وبشكل عام، يرمش الشخص العادي من 10 إلى 12 مرة في الدقيقة، وتتراوح الفترة الفاصلة بين رمش كلا العينين بين 2 و10 ثوان.

نشرت الدراسة في PNAS.