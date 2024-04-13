الامارات | طبيب ينسى عشرات الابر الصينية في جسم مريض ويذهب للنوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اضطر رجل من ولاية أيوا الأمريكية إلى الاتصال بمكتب الشريف للحصول على المساعدة بعد أن قام أخصائي الوخز بالإبر الصينية بإدخال الإبر في جسده، ثم عاد إلى المنزل ونام، وفقًا لمجلس الطب بالولاية.

وتشير سجلات المجلس وتقرير من مكتب عمدة مقاطعة ليون في شمال غرب ولاية أيوا إلى أن أحد المرضى إلى ذهب إلى مركز متخصص في الوخز بالإبر مرخص من الدولة.

ووفقا للمجلس، غرز الطبيب وانغ الإبر الطبية الخاصة في جسد الرجل، وغادر عيادته عائدا إلى منزله لينام ملء عينيه.

وبعد انتظار لساعة ونصف الساعة قام المريض بإخراج ما استطاع من الإبر من تلقاء نفسه واتصل بعدها بمكتب الشريف للحصول على المساعدة. وأفادت الشرطة أنه قبل الاتصال بمكتب الشريف، حاول المريض الاتصال بالطبيب عبر الهاتف دون جدوى.

واتهم مجلس الطب وانغ بعدم الكفاءة المهنية، زاعمًا أنه فشل في ممارسة درجة الرعاية التي عادة ما يحتاجها أخصائي الوخز بالإبر العادي. وفي الوقت نفسه، رفع المجلس اتهاماته ضد وانغ، ووافق على تسوية القضية بتحذير وغرامة قدرها 500 دولار.

وتم التوقيع على التسوية، لكن لم يتم الإعلان عنها إلا مؤخرًا، وفيما لم يتم الإعلان عن سبب نسيان الطبيب لمريضه رفض وانغ التعليق على القضية.

وقالت صحيفة «لا غازيت» أن ترخيص الطب الخاص بوانغ صدر لأول مرة في عام 2018 ومن المقرر أن تنتهي صلاحيته في أكتوبر المقبل.