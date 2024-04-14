الامارات | ربيع اليابان.. رحلة في بحر من الأزهار وأشجار الساكورا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلم العديد من المسافرين بزيارة اليابان خلال موسم تفتح أزهار الكرز أو الساكورا، التي تزهر في مواسم محددة، لذا يفضل اختيار التوقيت المناسب لرحلتكم لمعاينة أشجار الساكورا في أجزاء مختلفة من البلاد في الرحلة نفسها.

أزهار الساكورا

يتتبع خبراء الأرصاد الجوية اليابانيون كل عام موعد تفتح أزهار الساكورا، للتنبؤ بموعد ذروة تفتحها وازدهارها في جميع أنحاء البلاد، بدءاً من المناطق الجنوبية الأكثر دفئاً إلى الأجزاء الأكثر برودة في وقت لاحق من هذا الموسم.

وتم إطلاق طريق قطار شينكانسن السريع الجديد (قطار الطلقة)، الذي يربط بين طوكيو وفوكوي في 16 مارس الماضي، ما يجعل زيارة مهرجان أزهار الكرز في قلعة ماروكا أسهل وأكثر متعة.

يقام المهرجان في شهري مارس وأبريل من كل عام، ويُعدُّ مناسبة مميزة للتمتع بروعة فصل الربيع بين الأزهار وأريج النباتات وأيضاً فرصة لرؤية أقدم برج قلعة موجود في المنطقة، والذي يعود تاريخه إلى أوائل القرن الـ17.

في النهار، سيتجول الزائر في بحر من الأزهار الوردية على أغصان أشجار الكرز، أما ليلاً فتتم إضاءة نفس الأزهار لتقدم للزوار تجربة مختلفة تماماً، حيث تتم إنارة 300 فانوس ورقي من نوع بونبوري، كما يتم عرض رسم الخرائط على سطح البرج بصور مستوحاة من أساطير القلعة وتاريخها، وهي إضافة حديثة مثيرة للاهتمام لمشاهدة أزهار الكرز التقليدية.

إذا تمكنت الأشجار من سرد القصص، فسيكون لدى قبيلة «ميهارو تاكيزاكورا» آلاف الحكايات لترويها. تزهر شجرة الكرز المحبوبة من قبل الجميع هنا على شكل شلال «تاكيزاكورا» منذ أكثر من 10 قرون وسُميت بهذا الاسم نسبة إلى الطريقة، التي تنمو بها فروعها وأغصانها، وهي مصدر فخر وسعادة لسكان بلدة «ميهارو» الزراعية الصغيرة في فوكوشيما البالغ عددها 17000 نسمة.

وتم تخصيص الشجرة كنصب تذكاري وطني في عام 1922، حيث يبلغ طولها أكثر من 13.5 متراً، وتمتد إلى 25 متراً، تدعمها عكازات خشبية تحافظ على سلامة أغصانها القديمة. تبدو الشجرة أكثر جمالاً عندما تبرز ألوانها الطبيعية في ضوء النهار، ولا يقل سحرها نهاراً عنه ليلاً حين تضاء بأضواء تسحر القلوب.

حلويات تقليدية

في فصل الربيع في اليابان، لا يكون الاستمتاع بأزهار الكرز بمجرد النظر إليها فحسب، بل بروعة تذوقها أيضاً. في جميع أنحاء البلاد، يجد لون أزهار الساكورا ونكهتها طريقهما إلى كل شيء بدءاً من الكعك وانتهاء بالقهوة. إنه الوقت المناسب من العام لتجربة حلويات «الواغاشي» اليابانية التقليدية والمصنوعة يدوياً.

أحد أنواع الواغاشي المشهورة هي «دانغو الهانامي»، وهي كرات أرز موتشي ثلاثية الألوان بظلال جميلة من اللون الوردي والأبيض والأخضر، يتم تقديمها على العصي، ومتوافرة في كل مكان تقريباً، في المتاجر الصغيرة ومتاجر الحلويات المتخصصة على حد سواء، ويمكن تجربة ساكورا موتشي، وهو نوع آخر من حلوى الأرز اللزج، ملفوف بأوراق أزهار الكرز المخللة بالملح.

وفي طوكيو، حلويات «ساكورا موتشي تشوميجي» في حي «سوميدا» التي تصنع منذ عام 1717.

وتُعدُّ«ساكورا يوكان» حلوى شعبية أخرى في فصل الربيع، مصنوعة من كتل صغيرة من معجون الفول.

الأرض والطبيعة

في مقاطعة «ياماغاتا» الريفية في شمال اليابان، يُعدُّ «ياماغاتا ذا تاكينامي» المكان المناسب للشعور بالارتباط بالأرض والطبيعة خصوصاً في فصل الربيع.

يدخل الزائر عبر بوابة Yakuimon الخشبية، التي يبلغ عمرها 400 عام، حيث يعود تاريخ المبنى الرئيس إلى 350 عاماً، وهو مصنوع من عوارض وأعمدة خشبية من دون استخدام مسمار واحد. تجمع التصميمات الداخلية بين التقاليد اليابانية والأثاث الاسكندنافي الحديث من تصميم مصممين مثل «آرنه ياكوبسن» و«هانس ويغنر»، والقطع المعاصرة من صانع الأثاث Tendo Mokko ومقره ياماغاتا، للحصول على مزيج من الأساليب، التي تتناغم بشكل مثالي.

تطل «غرف أشجار الساكورا» مباشرة على الحدائق وأشجار الكرز، لتمنح النزلاء إطلالة خلابة على زهور الهانامي من غرفة الضيوف المريحة والحديثة، وكذلك من داخل المياه الساخنة في حمام أونسن الحجري الخاص في الهواء الطلق.

. 300 فانوس ورقي من نوع بونبور تتم إنارتها على أغصان أشجار الكرز.