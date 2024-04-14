الامارات | لص يتنكر بزيّ "كيس قمامة" لسرقة المنازل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتفنن اللصوص في سرقة ضحاياهم بطرق عديدة ومختلفة، ولكن هذا المرة كانت مبتكرة فعلاً.

فقد التقطت كاميرات المراقبة أحد اللصوص وهو يسرق الطرود من عتبات الأبواب عن طريق ارتداء زي كيس القمامة!

وفي التفاصيل فقد شعر عمر غابرييل مونوز بالحيرة عندما لم يتمكن من العثور على شحنته على عتبة منزله في كاليفورنيا الشهر الماضي على الرغم من تلقيه إشعارًا يخبره بأنه قد تم تسليم الشحنة.

وفكر الرجل أن الرياح ربما هبت وألقت بالشحنة بعيداً ، حتى شاهد مشهداً من كاميرا باب منزله.

ما رآه كان زوجاً من الأحذية البيضاء يبرز من أسفل كيس قمامة أسود متجه نحو باب المنزل، حيث كان اللص مرتدياً كيس القمامة الأسود في طريقة مبتكرة للسرقة، وقام بسرقة الشحنة.

وقال مونوز لشبكة فوكس نيوز: "عندما رأيت الفيديو مرة أخرى كنت أضحك لأن الناس في هذه الأيام لديهم الكثير من الإبداع".

وقرر مونوز عدم إبلاغ الشرطة عن لص كيس القمامة لأن "لديه أشياء أكثر أهمية للقيام بها".

وقام بإعادة طلب أجهزة الشحن من متجر التجزئة عبر الإنترنت مرة أخرى.