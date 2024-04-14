الامارات | مغن هندي يعلق على الشبه الكبير بينه وبين الرئيس حسني مبارك !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقب ضجة كبيرة أثارها في مصر، علق المغني الهندي أبهيجيت بهاتاشاريا على الشبه الكبير بينه وبين ملامح الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.

وفي حسابه على منصة "إنستغرام"، نشر بهاتاشاريا صورتين له، وبمقابلهما صورتان للرئيس مبارك، وكتب عليهما: "مذهل! أنا تريند في مصر".

وتفاعل نشطاء على "إنستغرام" مع المنشور، حيث علق أحدهم قائلا: "وحشتنا يا ريس ، كنت غايب فين الفترة دى كلها"، وأضاف آخر: "وحشتنا يا زعيم".

وجاء ذلك بعد أن انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صور ومقطع فيديو لرجل يشبه الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وهو المغني الهندي أبهيجيت بهاتاشاريا، حيث فوجئ المتابعون المصريون بمدى الشبه بين بهاتاشاريا، ومبارك، ما أثار التعليقات الطريفة والتساؤلات عن هذا المغني الهندي.

يذكر أن أبهيجيت بهاتاشاريا مغن مشهور معروف بصوته الرخيم وأسلوبه الغنائي المتنوع، كانت قدرته على غرس المشاعر في غنائه واضحة في الأغنية العاطفية، وعلى مر السنين، قدم صوته لمجموعة متنوعة من الأغاني، ما أظهر قدرته على التكيف وبراعته الموسيقية.

ومع مسيرة مهنية تمتد لعدة عقود، يظل أبهيجيت بهاتاشاريا شخصية مؤثرة في صناعة الموسيقى الهندية، تاركا بصمة لا تمحى بألحانه المفعمة بالحيوية.