الامارات | احذروا أكل هذه الأجزاء من الدجاجة .. فقد تسبّب لكم السرطان !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم الفوائد المعروفة عن لحم الدجاح إلا أن هناك أجزاء منه ينصح بعدم تناولها إطلاقاً لما تحمله من أضرار لجسمك قد تتسبب في إصابتك بأمراض خطيرة من بينها السرطان.

ويعد لحم الدجاج من الأطعمة القيمة، إذ يحتوي على البروتينات ويساعد على مد الجسم بالدهون والكربوهيدرات والكالسيوم ويساهم في إمداد الجسم بالفوسفور والحديد والكاروتين.

كما يحتوي لحم الدجاج على فيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ج وفيتامين هـ وغيرها من العناصر الغذائية. كما أن تناول لحم الدجاج يقوي جهاز المناعة ويعمل على تحسين اللياقة البدنية وتنشيط الأوعية الدموية ويمنع تجلط الدم. ومع ذلك، ليست كل أجزاء الدجاج صالحة للأكل، لأنها قد تسبب السرطان، وتتمثل الأجزاء المحظورة في الدجاج حسب موقع "هيلث لاين"في العناصر التالية :

1- رئة الدجاج

تحتوي رئة الدجاج على الكثير من الطفيليات والبكتيريا، التي لا يمكن القضاء عليها حتى عن طريق المعالجة الحرارية، نظرا لمقاومتها لدرجات الحرارة المرتفعة.

2- رقبة الدجاج

تحتوي على عقد ليمفاوية تحتوي على سموم وبكتيريا، والاستهلاك المتكرر لرقبة الدجاج قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

3- رأس الدجاجة

يمكن أن تتراكم بعض المواد الخطرة على صحة الإنسان في رأس الدجاجة.

4- أمعاء الدجاج

توجد في أمعاء الدجاج أنواع مختلفة من البكتيريا وبقايا الطعام، والتي لا يمكن إزالتها دائمًا بشكل كامل ويؤدي الاستهلاك المفرط لها إلى زيادة نسبة الدهون في الدم.

5- جلد الدجاج

لا يوجد شيء عمليًا مفيد في جلد الدجاج، فهو غني بالدهون، وهناك أيضًا العديد من الطفيليات والبكتيريا على سطحه.



6- أرجل الدجاج

الإفراط في تناول أرجل الدجاج قد يؤدي إلى زيادة الوزن. إضافة إلى ذلك، تبقى العديد من الهرمونات في أقدام الدجاج، والتي إذا تم تناولها يمكن أن تضر بالصحة.