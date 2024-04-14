الامارات | صبي بعمر 9 سنوات فاته باص المدرسة فسرق سيارة والدته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

تعرض ضابط شرطة في كاليفورنيا لمفاجأة صادمة عندما توقفت السيارة التي كان يطاردها، ليجد خلف مقودها طفلا لا يتعدى 9 سنوات متجها إلى المدرسة.

وكان الضابط لاحظ توقف السيارة في أحد التقاطعات ومن ثم عبورها لساحة ترابية فقام بملاحقتها، وعندما توقفت السيارة قال الضابط تيري دن من دورية الطرق السريعة في أوروفيل بكاليفورنيا، أنه استغرب صغر قامة الذي في مقصورة القيادة أولا "وبينما كنت أقترب، تمكنت من رؤية طفل تبين أنه يبلغ من العمر 9 سنوات، أخرج رأسه قائلاً: أنا آسف، كنت أحاول الذهاب إلى المدرسة".

وقال الشرطي أن مدرسة الصبي كانت بالفعل في الجوار مباشرة، وأوضح "في تلك المرحلة، حاولنا تحديد ما إذا كانت هذه هي المدرسة التي كان يتجه إليها بالفعل. اتصلنا بالمدير، واتصلنا بالوالد، وحضر الجميع إلى مكان الحادث". كما حضر ضباط آخرون لتفقد المشهد الغريب وفقا لمحطة سي بي أس الأمريكية، والتي قالت أن الطفل قاد سيارة والدته نحو المدرسة بعدما فاته باص النقل الخاص بها.

وبالرغم من أن القصة مرة بسلام إلا أن الشرطة حذرت بضرورة "إبقاء مفاتيح السيارة بعيدًا عن متناول الأطفال وتعليم الأطفال أهمية الالتزام بالقوانين".

وقال الضابط دن إن الصبي ذهب بالفعل إلى المدرسة في ذلك اليوم بعد حل الوضع برمته.