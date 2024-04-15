الامارات | الاتصالات الاحتيالية بالذكاء الاصطناعي تتزايد.. وخبراء يحذرون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إذا تلقيت اتصالاً هاتفياً من صوت مألوف لك، يخبرك بأمر طارئ، عليك التشكك في صحة الاتصال أولاً، خصوصاً إذا طُلب منك تحويل أموال له بسرعة.

هذه النصيحة تنطبق بشدة عندما يبدو أن المتصل هو أحد الأقارب أو الأصدقاء، لأن المحتالين يستخدمون بشكل متزايد الذكاء الاصطناعي في تقليد الأصوات والتلاعب بها لإجراء مثل هذه الاتصالات.

ويقول خبراء مكافحة الجريمة الإلكترونية إن من المهم التحلي بالهدوء رغم الموقف الصعب، وعدم اتخاذ أي قرارات مترددة، حتى وإن كان المستخدم يتعرض للضغط من جانب المتصل.

ويوصون بعدم الكشف عن أي معلومات شخصية للمتصل، وإنهاء المكالمة، ثم إعادة الاتصال على الرقم المعروف للمتصل، لأنه إما صديق أو قريب، للتأكد من صحة الاتصال. ويمكن للشخص سؤال المتصل عن أماكن وأحداث لا يعرفها إلا المتصل إذا كان حقيقياً وليس محتالاً.