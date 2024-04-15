الامارات | التنورة الماكسي تعود بإشراقة تغلفها الأناقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتربع التنورة الماكسي البيضاء على عرش الموضة النسائية في ربيع/صيف 2024، لتمنح المرأة إطلالة ساطعة ومشرقة تغلفها الأناقة والأنوثة.

وتأتي التنورة الماكسي البيضاء هذا الموسم بقصة ذات وسط عالٍ، لتمنح القوام إطلالة رشيقة مع إطالته بصرياً، كما أنها تأتي مصنوعة من خامات طبيعية مثل القطن والكتان، لتمنح المرأة تهوية جيدة، وإحساساً بالراحة.

وتمتاز التنورة الماكسي البيضاء بتنوع إمكانات التنسيق، إذ يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقها مع تيشيرت أو تانك توب وحذاء رياضي أو حذاء باليرينا.

كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيق التنورة الماكسي البيضاء مع بليزر أو كارديجان وحذاء ذي كعب عالٍ.