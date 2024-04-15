الامارات | التانك توب الكاكي.. نجم موضة الصيف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمثل التانك توب الكاكي نجم الموضة النسائية في ربيع/صيف 2024، ليمنح المرأة إطلالة عصرية جريئة، فضلاً عن التهوية الجيدة والإحساس بالراحة.

وأوضحت مجلة «Instyle» المعنية بالموضة والجمال أن التانك توب هو توب أساسي بلا أكمام، وبقصة على شكل حرف U، مشيرة إلى أنه يمتاز في الأغلب بتضليعات جذابة. وأضافت أن التانك توب يكتسي هذا الصيف باللون الكاكي الترابي، والذي يشهد رواجاً كبيراً هذا الموسم. وعن طرق التنسيق، أوضحت المجلة أنه يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق التانك توب الكاكي مع بنطال جينز يكتسي بإحدى درجات البيج أو الكريمي وحذاء رياضي.

كما يبدو التانك توب الكاكي رائعاً في إطار الإطلالة أحادية اللون (المونوكروم). ولهذا الغرض يمكن تنسيقه مع تنورة بنفس اللون، على أن تكتمل أناقة الإطلالة بصندل رقيق.