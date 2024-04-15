الامارات | تداعيات الإفراط في السكر.. تصل إلى البشرة أيضاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعد الإفراط في تناول السكر بمثابة العدو اللدود لجمال البشرة؛ إذ يعزز فرص ظهور الشوائب من ناحية، ويجعل الوجه يبدو متعباً ومتقدماً في العمر من ناحية أخرى.

وذكرت مجلة Stylebook المعنية بالصحة والجمال أن الإفراط في تناول السكر يتسبب في ظهور التجاعيد والأخاديد العميقة على الجبهة والأكياس تحت العينين والبثور في جميع أنحاء الوجه، كما تبدو البشرة شاحبة ومترهلة ومتعبة وأكبر سناً.

وأضافت المجلة أن السكر يشمل أيضاً الكربوهيدرات المكررة مثل تلك الموجودة في دقيق القمح أو الأرز الأبيض أو الحلويات؛ إذ إنها سرعان ما تتحول إلى سكر في الجسم، إذ يتراكم السكر الزائد على الكولاجين، ما يتسبب في إبطاء تجديد الخلايا.

ولمواجهة هذه المشكات الجمالية، ينبغي للمرأة الابتعاد عن السكر قدر المستطاع على مدار ثلاثة أشهر للتحقق من وجود صلة بينه وبين مشكلات البشرة.

• السكر يشمل أيضاً الكربوهيدرات المكررة مثل الموجودة في دقيق القمح أو الأرز الأبيض أو الحلويات.