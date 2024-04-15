الامارات | تقرير دولي "مثير للقلق" عن التهاب الكبد الفيروسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 أبريل 2024

كشف تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية، أن التهاب الكبد الفيروسي يعد ثاني الأمراض المعدية التي تؤدي إلى الوفاة في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن أكثر من 6 آلاف شخص يصابون يوميا بالمرض، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وناقش التقرير الذي صدر في القمة العالمية لالتهاب الكبد في لشبونة في البرتغال هذا الشهر، جهود مواجهة المرض في 187 دولة، وتوصل إلى أن التقدم الذي أحرزه العالم في مكافحة التهاب الكبد الفيروسي، لم يعد كما كان في السابق.

ولفت التقرير إلى أن التهاب الكبد يمكن أن يحدث بسبب الإفراط في تناول الكحول وبعض الأدوية، كما أنه يمكن أن ينجم عن فيروس يسبب التهاب الكبد واليرقان والحمى وأعراض أخرى، وفق الصحيفة.

ويشير خبراء إلى أن "هناك خمس سلالات فيروسية رئيسية"، يمكن الوقاية من بعضها من خلال التطعيم". ويقولون إن "سلالتين من الفيروس، وهما التهاب الكبد "بي" و"سي"، تؤديان إلى مرض طويل الأمد، حيث يتسبب التهاب الكبد "بي" في الغالبية العظمى من الوفيات".

ويلفت التقرير إلى أن الوفيات الناجمة عن هذا المرض آخذة في الارتفاع، مما يجعل التهاب الكبد الفيروسي السبب الرئيسي الثاني للوفاة بين الأمراض المعدية في جميع أنحاء العالم.

وكتب مؤلفو التقرير أنه في عام 2022، ارتفعت وفيات التهاب الكبد الفيروسي إلى 1.3 مليون حالة حول العالم، بعد أن كان عدد الحالات 1.1 مليون في عام 2019.

وعلى الرغم من انخفاض الحالات الجديدة خلال تلك الفترة، يقول التقرير إن "العالم بعيد عن هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في الحد من حالات الإصابة الجديدة بالتهاب الكبد الوبائي بنسبة 90 في المائة والوفيات بنسبة 65 في المائة بحلول عام 2030".

وبحسب الصحيفة، فإن ثلثي العبء العالمي لمواجهة مرض التهاب الكبد الفيروسي، يقع على عاتق 10 دول فقط، هي الصين والهند وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان وإثيوبيا وبنغلاديش وفيتنام والفلبين وروسيا.