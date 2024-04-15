الامارات | ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 أبريل 2024

تنصح كثير من الدراسات العلمية والطبية، بتناول زيت الزيتون الذي يوصف بـ"الذهب السائل" ،حيث يعد زيتًا غنيًا بمضادات الأكسدة وغيرها من المركبات الصحية المفيدة.

وجدت دراسة أجريت عام 2020 أن استهلاك أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميا قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك وفقا للجمعية الأميركية للقلب.

كما أفاد باحثون في مجلة الكلية الأميركية لأمراض القلب بأن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من نصف ملعقة طعام يوميا من زيت الزيتون لديهم معدلات أقل للوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض ألزهايمر وأسباب أخرى مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوا أبدا أو نادرا زيت الزيتون.

ويساهم تناول ملعقة كبيرة من الزيت على الريق، في تقليل خطر الوفاة بسبب السرطان وأمراض التنكس العصبي وأمراض الجهاز التنفسي، كما يؤدي إلى تغليف المعدة للمساعدة على عملية الهضم، وطرد الفضلات، وتنظيم الكائنات الحية الدقيقة المعوية، بالإضافة للحصول على جرعة يومية من مضادات الأكسدة والبوليفينول.

ومن فوائد الزيت العديدة، تقليل خطر الوفاة بسبب الخرف، وهو السبب الرئيس السابع للوفاة، كما له تأثير غير مباشر على صحة الدماغ.

ويحتوي زيت الزيتون على الأوليوكانثال (oleocanthal)، الذي ثبت أنه يعمل بشكل مشابه لإيبوبروفين (وهو دواء مضاد للالتهابات).

ويقدر بعض العلماء أن الأوليوكانثال الموجود في 3.4 ملاعق كبيرة (50 مل) من زيت الزيتون البكر الممتاز له تأثير مماثل لـ10% من جرعة البالغين من الإيبوبروفين.

وتشير الأبحاث أيضا إلى أن حمض الأوليك يمكن أن يقلل من مستويات علامات الالتهاب المهمة مثل "بروتين سي التفاعلي" (CRP) .