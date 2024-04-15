الامارات | كلمة مكتوبة بـ"سعف النخيل" تنقذ 3 رجال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 أبريل 2024

نجا ثلاثة رجال انقطعت بهم السبل في جزيرة غير مأهولة بالمحيط الهادئ لمدةٍ تتجاوز الأسبوع، واستخدموا سعف النخل لكتابة كلمة “النجدة” على الشاطئ، ما أدى إلى إنقاذهم بواسطة البحرية وطياري خفر السواحل، الذين رصدوا العلامة من ارتفاع مئات الأمتار في السماء، بحسب موقع Huff Post الأمريكي.

الموقع أشار إلى أن الرجال انطلقوا في رحلةٍ من جزيرة بولاوات الصغيرة، التي يقطنها نحو 1,000 شخص في ولايات مايكرونزيا المتحدة، على بُعد 3,000 كلم شرق الفلبين، يوم 31 مارس وكانوا على متن قارب يبلغ طوله 6 أمتار بمحركٍ خارجي.

لكن الرجال اصطدموا بشعب مرجاني أثناء صيدهم الأسماك، ما أحدث ثقباً في أسفل قاربهم وتسرّب الماء إليه بحسب تصريح الملازم كيث أرنولد، من خفر السواحل في مقطع فيديو.

أرنولد ذكر أيضاً في تصريحه أن سفينة خفر السواحل، أوليفر هنري، استقبلت الرجال، الثلاثاء 9 أبريل وأعادتهم إلى الجزيرة التي انطلقوا منها قبل 9 أيام، والتي تقع على بُعد 160 كلم.