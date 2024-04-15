الامارات | مصر ..مقتل شخص وإصابة 4 بسبب خلاف حول أولوية مرور سيارتين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 أبريل 2024

شهدت محافظة سوهاج المصرية، حادثاً أسفر عن مقتل شخص، وإصابة 4 آخرين، بسبب خلاف بين سائقين حول أولوية مرورهما على أحد الطرق.

وتلقت مديرية أمن سوهاج بلاغاً حول وقوع الحادث في مركز طما، حيث وقع شجار بين ركاب السيارتين، أسفر عن مقتل شخص بطلق ناري، وإصابة اثنين آخرين بجروح في الرأس، من الموجودين في السيارة الأولى، إلى جانب إصابة شخصين أحدهما مصاب في رأسه من الثانية.

ونزل ركاب السيارتين وتبادلوا الضرب ثم إطلاق الأعيرة النارية بسبب رفض كلا الطرفين إفساح الطريق للطرف الآخر، وهو الشجار الذي توقف بسقوط القتيل عقب إصابته بطلق ناري. وألقت الشرطة القبض على المتورطين في الحادث وتم العثور على السلاح المستخدم في جريمة القتل، لتتم إحالتهم إلى النيابة العامة من أجل مباشرة التحقيقات في القضية.