الامارات | وفاة 12 شخصاً بينهم 9 طلاب في سلطنة عمان بسبب الأمطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 أبريل 2024

أعلنت شرطة عمان السلطانية عبر حسابها في موقع إكس عن تسجيل 12 حالة وفاة جراء انجراف الأشخاص بداخل مركباتهم منهم 9 طلاب ولا يزال البحث جارياً عن مفقودين.

وتعاملت منذ صباح اليوم الفرق الميدانية التابعة لشرطة عُمان السلطانية والجيش السلطاني العُماني وهيئة الدفاع المدني والإسعاف بالإضافة إلى المواطنين مع بلاغات عديدة لاشخاص حاصرتهم السيول في مناطق متفرقة من محافظة الشرقية من ضمنهم طلبة مدارس، حيث تم إخلائهم إلى مناطق آمنة وهم بخير وصحة.

كما قامت قيادة شرطة محافظة شمال الشرقية بنقل عدد من الطلاب عبر مركبات الدفع الرباعي إلى منازلهم بعد إيوائهم في مبنى القيادة بسبب تعطل الحافلة التي كانت تُقلهم وارتفاع منسوب المياه في مجرى الوادي الذي يعبر الطريق المؤدي إلى منطقة سكناهم في ولاية إبراء.

وشارك طيران الشرطة في تنفيذ عملية الإنقاذ والتي لازالت مستمرة بسبب الامطار التي تشهدها مناطق متفرقة من سلطنة عمان.