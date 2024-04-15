الامارات | نجمة هوليوود سيدني سويني لم تشرب القهوة في حياتها قط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت نجمة مسلسل يوفوريا ، البالغة من العمر 26 عامًا، أنها لم تجرب القهوة في حياتها أبدا، مشيرة أنها تستطيع العمل لمدة طويلة جدا بعد ساعتي نوم فقط.

واعترفت نجمة هوليوود الصاعدة لمجلة WSJ قائلة: "أنام مهما كان عدد الساعات التي أحصل عليها في الليل، لكنني معروفة بقدرتي على العمل من خلال القليل جدًا جدًا (من النوم) لفترة طويلة جدًا من الوقت".

وقالت سيدني أنها لم تجرب القهوة أبدًا، مفضلة شرب الماء فقط، وأنها تتناول التوت على الإفطار أو أو فطائر الكروسان.

وتعيش نجمة التلفزيون والسينما في لوس أنجلوس مع خطيبها جوناثان دافينو وكلبها المسمى تانك، والذي تقول إنها تحب احتضانه أول شيء في الصباح.

كما كشفت إنها تحافظ على شكلها المذهل من خلال القيام بـتمارين SolidCore، والتي تقول إنها "تمارين عالية الكثافة لكامل الجسم ".

وتستعد النجمة الآن لإطلاق فيلمها الجديد " Immaculate " ضمن إطار أفلام الرعب.