الامارات | مجلة أمريكية: الإمارات من الدول التي يجب أن تزورها ولو مرة في حياتك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت مجلة "CEOWORLD" الأميركية الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة 30 دولة يجب أن تزورها مرة على الأقل في حياتك. وتتضمن القائمة الكلاسيكيات الآسيوية مثل الهند وإندونيسيا وتايلاند، بالإضافة إلى المزيد من الوجهات البعيدة مثل فيجي ونيوزيلندا وتاهيتي. ويعتمد التصنيف على آراء أكثر من 295 ألف قارئ، ما يجعله أعلى مستوى مشاركة في تاريخ المجلة.

وجاءت الإمارات في المرتبة العاشرة ضمن ترشيحات عام 2024، مع أسلوب الحياة العصري وأماكن التسوق الضخمة، وأماكن التقاط الصور الشهيرة، فيما جاءت مصر في المركز الـ 24 عالمياً، حيث يمكن استكشاف التنوع الضخم من الأماكن الأثرية والانتقال عبر آلة الزمن في حقب تاريخية عتيقة، إلى أماكن التسوق، والسياحة الشاطئية في عدد ضخم من الأماكن ومناطق الغوص في البحر الأحمر.

وضمت القائمة 30 دولة بينها اثنتان عربيتان، هما الإمارات ومصر، حيث احتلت البرتغال المرتبة الرابعة ضمن ترشيحات عام 2024، كما جاءت سريلانكا في المركز الخامس، وجنوب أفريقيا، بغاباتها الاستوائية والصحاري الطويلة والمراعي والأراضي الرطبة احتلت المركز السادس.

وفي نصف الكرة الجنوبي، كانت البيرو، ضمن ترشيحات العام، حيث تشتهر بتنوعها، من حيث توفر شواطئ مذهلة بالإضافة إلى صحاري واسعة تقدم تجربة التزلج على الرمال، كما أن الطهاة البيرويون معروفون بأساليب الطبخ المبتكرة، ويحبون مزج تقاليد الطهي من مناطق مختلفة من أفريقيا وأميركا الجنوبية وأوروبا وآسيا.