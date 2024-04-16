الامارات | نصائح لحماية سيارتك من مخاطر مياه الأمطار الغزيره

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 أبريل 2024

يمكن أن تسبب مياه الأمطار الغزيرة مشاكل متعددة للسيارات، بدءًا من التآكل وصولاً إلى مشاكل التشغيل. لذا، من الحكمة اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة لحماية سيارتك والحفاظ عليها في حالة جيدة خلال فترة التقلبات الجوية

تجنب السير في الطرق والشوارع التي فيها منسوب مياه عالي

لتفادي المخاطر الناجمة عن دخول الماء للمحرك أو للسيارة خلال القيادة في الامطار، يجب على السائق تجنب السير في الطرق والشوارع التي فيها منسوب مياه عالي، وإن كان ذلك الطريق هو الوحيد الذي يصل إلى الوجهة الأخيرة للرحلة، فيجب السير في هذه الطرق بهدوء وثبات، كما يجب على السائق معرفة مكان فلتر الهواء ومكان مُدخلات الهواء.

تؤدي حالة السير بسرعة واصطدام المياه بواجهة السيارة إلى إدخال كميات مياه إلى داخلية السيارة، أو إلى فلتر الهواء الذي يؤدي إلى عُطل وكسر المحرك (لأنه مصمم لضغط الهواء وليس السوائل)،.



إيقاف السيارة على سطح مرتفع

، لتقليل خطر دخول مياه الأمطار إلى السيارة ما قد يؤدي لإتلاف بعض الأجزاء الميكانيكية ، يفضل الوقوف بأسطح مرتفعه نسبيا مقارنة بباقى .

فصل البطارية

كلما أمكن فصل بطارية السيارة يكون ذلك جيدا ، حتى لايحدث أي ماس كهربائي وقت تسرب المياه للسيارة ، وهذا الأمر مهم جدا وقت سقوط الأمطار الغزيره . سيؤدي ذلك إلى منع حدوث أي خلل إذا دخلت المياه إلى المحرك كما أنه سيحمي المكونات الكهربائية للسيارة.

لا تقم بإعادة تشغيل المحرك اذا توقف

في حالة وجود مركبة متوقفة، إذا كان نصف الإطار مغمورًا أو وصل مستوى الماء إلى أنبوب عادم السيارة،لا تحاول إعادة تشغيل المحرك. وهو ما ينطبق أيضًا في حالة إذا كنت تحاول عبور امتداد مشبع بالمياه وتوقفت سيارتك. إن إعادة تشغيل محرك السيارة المتوقفة في الماء يمكن أن يسمح للماء بالدخول إلى المحرك، ويمكن أن يؤدي إلى ظاهرة تسمى القفل الهيدروستاتيكي. في هذه الحالة، يدخل الماء إلى أسطوانات المحرك

ويتلف المكابس وشمعات الإشعال والصمامات.

إغلاق النوافذ

يجب التأكد من اغلاق نوافذ السيارة حتى لا تدخل المياه إلى مقصورتها الداخلية وتتلف المقاعد وكذلك تتسرب الي مناطق اخرى وتتسبب بصدا في أمان مختلفة ، اضافة للروائح الكريهه فيما بعد .

لاتفتح الأبواب قبل انحسار المياه

انتظر حتى ينحسر مستوى مياه الأمطار قبل فتح الأبواب وإلا فمن المحتمل أن يدخل الماء إلى المقصورة وقد يتسبب في أضرار جسيمة لبعض المكونات الكهربائية والميكانيكية.

تغطية السيارة

من المفضل تغطية سيارتك بالغطاء الخاص بها اذا كنت لا تستخدمها وذالك لإبعاد مياه الأمطار عنها، وكذلك لحماية السيارة من الآثار السلبية الأخرى للتقلبات الجوية.