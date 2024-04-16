الامارات | محكمة ألمانية تأمر بعطلة اسبوعية للروبوتات مثل البشر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة ألمانية بأن الروبوتات التي تعمل لساعات طويلة في محلات السوبر ماركت يحق لها الحصول على يوم راحة مثل نظرائها من البشر.

وتيجوت، وهي سلسلة إقليمية تقوم الآن بتجربة حوالي 40 متجرًا آليًا بالكامل، دخلت في معركة قانونية منذ أن جادل اتحاد قطاع الخدمات بأن السماح للمحلات التجارية بالبقاء مفتوحة يمكن أن يكون له "تأثيرات غير مباشرة" على العمال البشريين.

وبدورها وافقت أعلى محكمة إدارية في ولاية هيسن على أن المتاجر الجديدة المبتكرة، التي كانت تعمل على مدار السنوات الأربع الماضية، يجب أن تغلق يوم الأحد، مستشهدة بالمبدأ المتمثل في "راحة يوم الأحد" المنصوص عليه في الدستور منذ عام 1919.

وقال توماس ستاب، عضو مجلس إدارة تيجوت، لصحيفة "فايننشال تايمز" إن الحكم كان "بشعًا تمامًا"، بحجة أن المتاجر كانت "في الأساس آلات بيع كبيرة". وقال إن أيام الأحد تمثل نحو 25 إلى 30 % من التجارة الأسبوعية للمتاجر الآلية.

وشككت نقابة فيردي في أن نجاح مثل هذه المتاجر قد يدفع المنافسين إلى مزيد من التخفيف لقواعد التداول يوم الأحد، مع ذلك، بحجة أن العمال بحاجة إلى يوم عطلة مضمون لقضاء بعض الوقت مع أحبائهم.

يقوم متجر تيغوت، وهو سوبر ماركت مملوك لسويسرا ومقره في فولدا، بتشغيل حوالي 300 متجر تقليدي في جميع أنحاء البلاد، ويسعى إلى إيجاد وسائل مبتكرة للتوسع من خلال 40 متجرًا.

وينطبق الحكم فقط على المنطقة، وسيُسمح لما يسمى بـ "آلات البيع" بالعمل في ولايات ألمانية أخرى في الوقت الحالي.

ومنذ ذلك الحين، أوقفت الشركة توسعها مؤقتًا في محلات السوبر ماركت الآلية الناجحة في الولاية.