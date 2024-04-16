الامارات | أول مسابقة في العالم لملكة جمال الذكاء الاصطناعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 أبريل 2024

سيشهد العالم انطلاق أول مسابقة لـ"ملكة جمال الذكاء الاصطناعي" بإشراف لجنة تحكيم تضم شخصيات مؤثرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكشفت قواعد مسابقة Fanvue Miss AI أن الحكم سيتم بناء على الجمال والنفوذ عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام المصممين لأدوات الذكاء الاصطناعي.



ويقول ويل موناناج، المؤسس المشارك لـ Fanvue، إنه يأمل أن تصبح هذه المنافسة بمثابة "جوائز الأوسكار لمبدعي الذكاء الاصطناعي".

وتتطلب المشاركة في المنافسة إرسال صورة لامرأة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتقديم إجابات على قائمة من الأسئلة، مثل "ما هو حلمك الوحيد لجعل العالم مكانا أفضل؟" واستفسارات عن التفاصيل الفنية للذكاء الاصطناعي المستخدم.

وستضم لجنة التحكيم "أدوات ذكية مبتكرة مختصة بالجمال"، بما في ذلك "أيتانا لوبيز" التي جمعت آلاف المتابعين عبر "إنستغرام"، وكذلك مؤرخة المسابقة في بريطانيا، سالي آن فوسيت، ومستشار العلاقات العامة، أندرو بلوخ.

ويشير موقع Fanvue إلى أن هناك نقاطا يجب تسجيلها للتفاصيل حول العينين واليدين، وهي المناطق التي تواجه بعض مولدات صور الذكاء الاصطناعي صعوبة في حلها.

وتقول Fanvue إن الإعلان عن الفائز سيتم في حفل توزيع الجوائز عبر الإنترنت في مايو، وستبلغ الجائزة الكبرى 5000 دولار نقدا مع "برنامج خاص لإرشاد الإبداع" بقيمة 3000 دولار.