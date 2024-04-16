الامارات | نفوق أكثر من 200 حيوان نادر إثر اندلاع حريق بحديقة حيوان في القرم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت تقارير إعلامية في القرم، اليوم الثلاثاء، بنفوق أكثر من 200 حيوان نادر في حريق اندلع بحديقة حيوان في شبه الجزيرة التي تحتلها روسيا.

وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ لموقع "آر بي كيه" الإخباري، إن "السبب الرئيس وراء المأساة يكمن في تأخر اكتشاف الحريق". وتم إطلاق نداء الطوارئ بعد نحو ساعتين ونصف من منتصف الليل.

ومع وصول خدمات الإطفاء، كانت النيران مستعرة في المبنى الذي يضم حديقة الحيوان، المكون من خمسة طوابق والذي تبلغ مساحته 600 متر مربع. وساعد السقف الخشبي للمبنى والقش الموجود في بيوت الحيوانات، في اشتعال النيران.

ويعتقد أن السبب وراء الحريق هو حدوث "ماس كهربائي".

وتمكنت خدمات الإطفاء من إنقاذ امرأة من المبنى الذي كانت تشتعل فيه النيران، مع اثنين من الدببة.

وأسفر الحريق عن نفوق الحيوانات الأخرى، التي كان من بينها تماسيح وحرباوات وثعابين كبيرة وسلاحف وخنازير ماء وقرود كبوشي.