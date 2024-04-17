واقعة غريبة.. "جرس كنيسة" ينهي حياة سائح بهذه الطريقة الصادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سيد متولي:

لقي سائح، يبلغ من العمر 30 عامًا، مصرعه بعد ارتطام رأسه بجرس كنيسة ضخم.

وبحسب ديلي ميل، وقع الحادث الغريب عندما كان الضحية يزور برج كنيسة أثرية في مدينة ريفية بمقاطعة تاراجونا الإٍسبانية.

في كل عام، تتم دعوة الزوار إلى برج الجرس في كنيسة سانت يورينتش قبل احتفال سانتا ماجدالينا رومريا، وهو احتفال ما بعد عيد الفصح.

وتوفي الرجل على الفور، بعدما تلقى ضربة قوية على رأسه من جرس برج الكنيسة، الذي كان يُقرع معلنا انطلاق احتفالات مهرجان "سانتا ماجدالينا رومريا".

وعملا للتقاليد الشعبية، تسلق مجموعة من السكان برج الجرس، وكان من بينهم الضحية، وهو من عائلة إسبانية تسكن في مدينة برشلونة، لكن جذورها من الريف.

وعند وصوله إلى القمة، ضرب الجرس رأس الرجل، ما أدى إلى وفاته على الفور، رغم محاولة أطباء الطوارئ إنعاشه، فهرعت فرق الإطفاء إلى مكان الحادث لانتشال جثمانه، كما حاول أحد الأشخاص ذوي الخبرة الطبية في مكان الحادث إنقاذ حياته ولكن دون جدوى.

وفتحت الشرطة تحقيقا. كما تم استدعاء فريق من الأطباء النفسيين لمساعدة عائلته وأصدقائه المذهولين.

وأعلنت عمدة المدينة لورا فالسبي الحداد لمدة 3 أيام بعد وفاة الشاب، كما تم تعليق الاحتفالات رسميا، وأكدت أن إحياء تقليد قرع الجرس العام المقبل سيدخل عليه إجراءات احترازية أكثر أمانا، لمنع تكرار مثل هذه الحادثة

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