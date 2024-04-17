الامارات | 7 حيل لاحتساب السعرات الحرارية للجسم وإنقاص الوزن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقوم العديد من الحميات الغذائية على مراقبة عدد السعرات الحرارية التي نتناولها بشكل يومي لمساعدة الجسم على خسارة الوزن، أو زيادته، أو الحفاظ عليه. فكيف يتم احتساب السعرات الحرارية لمساعدة الجسم على إنقاص الوزن؟

يجب أن يكون عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم يومياً أكثر من عدد السعرات التي تتناولها. وأشار الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أميركا إلى أنه مقابل استهلاك سعرات حرارية أقل بـ 500 سعرة حرارية في اليوم، يمكن خسارة حوالي 450 غرامًا في الأسبوع الواحد.

ولكن كيف يمكن استهلاك سعرات حرارية أقل والحفاظ على نظام غذائي صحي ومتنوع لإنقاص الوزن؟

وفيما يلي 7 حيل لاحتساب السعرات الحرارية للجسم، وإنقاص الوزن، وخسارة حوالي نصف كيلوغرام في الأسبوع.

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أميركا أن اتباع الخطوات التالية من شأنها المساعدة على تناول عدد سعرات حرارية أقل بـ 500 سعرة في اليوم.

قم باستبدال الوجبة الخفيفة: ليس بالضرورة الامتناع عن تناول وجبات خفيفة بين الوجبات الأساسية الثلاث إنما من المفضل اختيار مأكولات صحية ذات عدد سعرات حرارية قليلة مثل كوب من الفوشار أو مقدار كوب من العنب أو تفاحة مثلاً. وتكمن الحيلة في أن تكون الوجبة الخفيفة جاهزة قبيل شعورك بالجوع بين الوجبات لكي تتفادى تناول أي مأكولات غير صحية.

حاول الامتناع عن مكون واحد ذات سعرات حرارية عالية في اليوم: هذا الخيار من شأنه تقليل السعرات اليومية المستهلكة بما يتراوح بين 250 و 350 سعرة حرارية.

تجنب المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية: قد تظن أنها مشروبات صحية، ولكنها تضيف الكثير إلى معدل السعرات الحرارية الذي يحتاجه الجسم يومياً. ويؤدي تناول المشروبات الغازية، مثل اللاتيه، وسموذي الفاكهة إلى استهلاك الكثير من السعرات الحرارية. بالمقابل يمكنك شرب المياه أو المياه الغازية، والقهوة السوداء من دون أية إضافات أو الشاي من دون سكر.

لا تعيد إضافة الطعام إلى صحنك: هذه العادة الشائعة خصوصاً في الاجتماعات العائلية تكسبك الكثير من السعرات الحرارية التي انت بغنى عنها. وفي حال كنت لا تزال تشعر بالجوع، ننصحك بتناول المزيد من السلطات الغنية بالألياف.

استعين بالبدائل الصحية: عند إعداد الطعام، اختار دائماً المكونات البديلة التي تضفي الطعم والنكهة ذاتها، ولكنها تحتوي على سعرات حرارية أقل مما يجعلها صحية أكثر.

ارفض تناول المأكولات المقلية واستبدلها بما هو مشوي أو مسلوق.

تجنب تناول المأكولات مباشرة من العلبة أو الكيس: استخدم دائماً الصحن لتحديد الكمية التي ستأكلها عند كل وجبة بما في ذلك الوجبات الخفيفة.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز اعتماد أي نظام غذائي لفترة محددة فحسب ثم العودة إلى عدم الالتزام به فور خسارة الوزن، إذ يجب أن يُصبح النظام الجديد بمثابة نمط حياة متبع دائماً للحفاظ على صحة الجسم وتلبية احتياجاته. ومن المفضل أيضاً القيام بالتمارين أو النشاطات الجسدية بشكل يومي أو أقله ثلاث مرات في الأسبوع لمساعدة الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية يومياً.