الامارات | للراغبين في زيارة سوريا.. إليكم هذا الخبر السار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وزير السياحة السوري، محمد رامي مرتيني، عن إمكانية حصول العرب والأجانب، على فيزا إلكترونية لزيارة سوريا اعتباراً من مطلع مايو المقبل.

وقال الوزير السوري، لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، «تم عقد اجتماع مع الوزارات والجهات ذات الاختصاص لوضع التفاصيل النهائية لإطلاق منصة خدمة الفيزا الإلكترونية في مطلع مايو المقبل، وذلك في سياق تبسيط إجراءات الدخول التقليدية بطريقة رقمية مؤتمتة ومتكاملة».

وأضاف مرتيني أنه يمكن تقديم الطلبات الداخلية من خلال المكاتب السياحية المرتبطة بوزارة السياحة، أما بالنسبة للطلبات الخارجية، فيمكن للعرب والأجانب الدخول مباشرة إلى الموقع الخاص بتلقي الطلبات (evisa.sy)، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأوضح وزير السياحة السوري أن إطلاق المنصة يهدف إلى «التغلب على الظروف الصعبة التي تمر بها السياحة السورية وبالأخص في الدول التي لا توجد فيها سفارات أو قنصليات، إذ لا يحتاج الراغب بالقدوم إلى سوريا قطع مسافات طويلة للوصول إلى السفارات السورية، بما يساهم بتخفيف الوقت والجهد على السياح الراغبين بالمجيء إلى سوريا».

وتوقع أن تساهم المنصة بزيادة أعداد القادمين إلى البلاد، خاصة من الدول التي اتخذت حكوماتها موقفا معادياً للشعب السوري خلال الأزمة التي مرت بها البلاد، كبعض الدول الأوروبية وغيرها.