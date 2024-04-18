الامارات | العراق يستعيد قطعة أثرية من متحف أميركي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلَّم رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الليلة قبل الماضية، قطعة أثرية تعود إلى الحضارة السومرية (2900-3000 قبل الميلاد) من متحف الميتروبوليتان في نيويورك.

وأشاد السوداني، خلال مراسم تسلم القطعة الأثرية، بـ«الجهود التي بُذلت لإيصال هذه القطعة الأثرية، وإجراءات تسليمها إلى السفارة العراقية»، معتبراً أن «هذه المبادرات ستعزز العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية»، بحسب بيان للحكومة العراقية وُزِع أمس.

وقال: «إن الآثار العراقية تمثّل هوية البلد، وحضارته، والحكومة تواصل مساعيها لاستعادة جميع القطع الأثرية، التي تعود إلى الحضارات الرافدية، لاسيما بعد أن تعرّض البلد إلى موجة من السرقة والإهمال خلال الحقب الماضية، ما تسبب بفقدان هذا العدد الكبير من المقتنيات التي تؤرخ حضارة العراق، وتوثّق إسهاماتها الإنسانية».

واستعاد العراق قطعاً أثرية من الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية كانت قد نُهبت بعد الغزو الأميركي في 2003.