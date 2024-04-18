الامارات | رجال أوكرانيون يتزوجون من نساء مقعدات لتفادي الخدمة العسكرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع الكتروني أوكراني عن مخطط احتيالي ( لكنه قانوني) واسع الانتشار على شبكات التواصل الاجتماعي لمساعدة الشبان والرجال على تفادي الخدمة العسكرية أو الخدمة على الجبهة القتالية على الأقل، وذلك عبر تزويجهم من نساء ذوي حاجات خاصة.

وعلى مدى العامين الماضيين، حاول موقع NGL Media التعمق في مخططات مختلفة تستخدم لتجنب الالتحاق بالقتال، بما في ذلك الالتحاق بالجامعات والطلاق الوهمي وحضانة الأطفال وغيرها. والآن، تحول الاهتمام إلى الزيجات المزيفة مع النساء ذوات الإعاقة حتى يتمكن الرجال من الحصول على تأجيل، كما اكتشف الموقع.

وأطلق الموقع تحقيقًا حول الأمر وجد من خلاله أن أشخاصا كانوا يكسبون ما بين 1500 إلى 5000 دولار لتنظيم مثل هذه الزيجات، والتي لا تعتبر مخالفة للقانون وفقا للعديد من المحامين.

ومع ذلك، قد يتم اعتقال الأشخاص في بعض الأحيان إذا كانوا يكسبون المال من وراء تنظيمها، حيث تنتشر هذه المجموعات على شبكات التواصل كفيسبوك وتيليجرام .

وقال الموقع أن العديد من المجموعات على الإنترنت والتي يطلق على بعضها صراحة اسم "الزيجات المزيفة" تحتوي على إعلانات تبحث تحديدًا عن النساء المعوقات.

وقال يفهين فيليبيتس، وهو محامٍ في أوكرانيا، للموقع: "في تجربتي، من بين 100 حالة لجنود يتقدمون بطلبات للتسريح لأسباب عائلية، تستخدم 95 حالة هذا الموضوع، أي إذا كانت زوجاتهم أو آباؤهم أو آباء زوجاتهم ذوو إعاقة."

وأضاف المحامي: "للحصول على إعفاء (من الجيش) يكفي أن يكون هناك مثل هذا الزواج". مشيرا أنه "يكاد يكون من المستحيل إثبات أن الزواج مزيف؛ ولا يمكن ذلك إلا من خلال قرار من المحكمة. حيث يحق لأحد الزوجين الذهاب إلى المحكمة للاعتراف بأن مثل هذا الزواج مزيف." ولكن ليتساءل معلقا "فهل سيتقدم بطلب في هذه الظروف (الحرب القائمة)؟ لا أعتقد ذلك، فالشعب الأوكراني واسع الحيلة للغاية".