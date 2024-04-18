الامارات | وفاة مأساوية لعروس خلال حفل زفافها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 أبريل 2024

لقيت عروس برازيلية مصرعها بشكل مأساوي في حفل زفافها، بعد أن سقطت في حمام السباحة؛ لتصاب بأزمة قلبية تودي بحياتها.

وفقدت إليسانجيلا جازانو «38 عاماً»، توازنها أثناء الرقص وسقطت في الماء في منزل ريفي مستأجر في ليميرا بالبرازيل، وحاول المعازيم إنقاذها لكنها أصيبت بسكتة قلبية، وتوفيت بمجرد وصولها إلى المستشفى.

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وأكد مسؤولو الأمن في ساو باولو أن إليسانجيلا جازانو، التي لا تجيد السباحة، سقطت في حوض السباحة بعد أن فقدت توازنها، وعلى الرغم من أن بعض المعازيم حاولوا إنقاذها واتصلوا بخدمات الطوارئ، إلا أنها أصيبت بسكتة قلبية حيث تم نقلها إلى المستشفى وتم إعلان وفاتها لدى وصولها.