الامارات | وفاة عجوز سوري ظلَّ 40 عاماً يوزِّع الشاي والتمر مجاناً على زوار المسجد النبوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غيب الموت في المدينة المنورة عجوزاً سورياً في عمر 95 عاما كان على مدار 40 عاماً يوزع الشاي والقهوة والتمر لزوار المسجد النبوي مجانا كصدقة جارية.

وكان الحاج إسماعيل الزعيم المعروف بـ "أبو السباع" وجها مألوفا لدى أهالي وزوار المدينة المنورة بمبادرته الإنسانية المتمثلة بتوزيع الشاي والقهوة والتمر على ضيوف الرحمن والزائرين للمسجد النبوي مجاناً وكصدقة جارية

وجاءت وفاة الحاج السوري طبيعية نتيجة تقدمه بالعمر وصلي عليه مساء الثلاثاء بالمسجد النبوي الشريف.

واعتاد الشيخ طوال العقود الأربعة الماضية على الجلوس على كرسي بلاستيكي بالقرب من المسجد النبوي الشريف وقريبا من منزله، واضعا أمامه طاولة تحتوي على أطباق الحلوى والتمور بجانب الشاي والقهوة.

وبحسب وسائل إعلام سورية انتقل الشيخ إسماعيل الزعيم الذي ينحدر من مدينة حماة للإقامة في السعودية منذ أكثر من 50 عاما، وعرف خلال إقامته في المدينة المنورة بعمله الخيري وتوزيعه الشاي والقهوة والحليب والتمر على الحجاج والمعتمرين بشكل مجاني كل يوم ودون كلل أو ملل.

وكان العجوز السوري أكد في مقابلة سابقة مع وسائل إعلام سعودية أن جميع ما يوزعه منذ 40 عاما هو مجاني لوجه الله دون الحصول على أي مقابل مادي من أحد وشعاره قول الله تعالى: "إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً".