الامارات | أمطار غزيرة تودي بحياة 65 شخصًا في باكستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 أبريل 2024

قضى 65 شخصًا على الأقل خلال 4 أيام بسبب سوء الأحوال الجوية في باكستان، حيث ازداد معدل تساقط الأمطار، منذ مطلع أبريل، ضعفَين عن المعدلات الطبيعية، على ما أعلنته السلطات المحلية الأربعاء.

وتسببت أمطار غزيرة، بين الجمعة والإثنين، في فيضانات وانهيار منازل، فيما قتلت صواعق 28 شخصًا.

وسجّلت محافظة خيبر بختونخوا تدمير 1300 منزل، بالإضافة إلى أعلى حصيلة من الضحايا بلغت 32 قتيلًا بينهم 15 طفلًا.

وقال الناطق باسم مصلحة الأرصاد الجوية الباكستانية زهير أحمد ببار لوكالة "فرانس برس": "من 1أبريل حتى 17 منه، سجلنا مستويات تساقط تخطت 99 % المعدل التاريخي".

وأضاف: "التغير المناخي عامل رئيس في هذا التطور"، موضحًا أن المقارنة تتعلق ببيانات تعود إلى العقود الثلاثة الماضية.

وتوقفت الأمطار، الثلاثاء والأربعاء، في معظم المناطق الباكستانية، لكن يُتوقع هطول الأمطار مجددًا خلال الأيام المقبلة.