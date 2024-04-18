الامارات | بسبب شجار مع والديه .. مراهق يبني كهفاً تحت المنزل مع خدمة "واي فاي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بنى شاب إسباني منزلاً متكاملاً تحت الأرض لتحقيق استقلاليته بعيداً عن والديه، إثر شجار معهما في مرحلة المراهقة.

وفي تصريح لصحيفة "ميرور" البريطانية، روى أندريس كانتو (23 عاماً) تفاصيل الشجار الذي وقع قبل 9 سنوات حين كان يبلغ 14 عاماً، فقال أنه دخل في جدال بسيط مع والديه، مثل العديد من المراهقين، لكنه فجّر غضبه بضرب الأرض في الحديقة الخلفية للمنزل باستخدام معوّل جده.

وتحوّل الحفر من ردة فعل عفوية إلى حلم امتد 6 سنوات وانتهى عام 2021 من خلال إنجاز كهف خاص به تحت الأرض، مزوّد بغرفة معيشة وغرفة نوم، مع خدمة "واي فاي".

وأكد أن التنقيب في البداية كان بالنسبة له وسيلة لتفجير الغضب وتفريغ الطاقة السلبية لا سيما بعد العودة من المدرسة.

وقبل أن يصبح الوصول إلى المخبأ سهلاً من خلال درجات منحوتة في الأرض، استعان اندريس آنذاك بصديقه أندرو الذي يمتلك والده مثقاباً هوائياً، وقضيا ما يصل إلى 14 ساعة أسبوعياً في الحفر لعمق 3 أمتار في أرض في حديقة والديه.

وأشار إلى أنه لطالما اعترضت مخططه عقبات، كادت أن تكون السبب في التراجع عن تحقيق الحلم، كصخرة ضخمة يعجز عن تفتيتها، أو يستغرق تكسيرها ساعات طويلة.

وشدّد على ان العمل على إزالة التربة بدأ يدوياً باستخدام الدلاء، ولكن مع تعمّقه أكثر فأكثر، بدأ في دراسة تقنيات الحفر وطوّر نظام بكرة لرفع الأنقاض إلى السطح.

وعندما بدأ في إنشاء الغرف، لجأ إلى تدعيم الأسقف باستخدام المداخل المقوّسة والأسقف المقبّبة بأعمدة معزّزة لمنع احتمال الانهيار.