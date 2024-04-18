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الامارات | السعودية.. الحكم على وافد بالسجن 5 سنوات وغرامة 150 ألف ريال لتحرشه بامرأة

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الرياض - واس 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت نيابة الآداب العامة في المملكة العربية السعودية تحقيقاتها مع وافد بتهمة بامرأة.

وأصدرت النيابة العامة أمراً بإيقاف المتهم وإحالته للمحكمة المختصة، وطالبت النيابة العامة بإيقاع أقصى العقوبات النظامية، وبناءً على ذلك صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نُسِبَ إليه، وسجنه مدة خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها 150.000 ريال سعودي.
 
وأكدت النيابة العامة حرصها وحزمها في حماية الآداب العامة من أي سلوكيات منافية لها، وأن أي انتهاك لذلك يستوجب المساءلة الجزائية المشددة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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