الامارات | «دبي للألعاب الرقمية».. الأبطال والجمهور يلتقون في قمة التشويق والمنافسات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ويستمر حتى الخامس من مايو المقبل.

ويقدم المهرجان مجموعة من الفعاليات المشوقة والمنافسات الحماسية في مختلف أنحاء المدينة.

ودعت «دبي للمهرجانات» العائلات واللاعبين ومحبي الألعاب والرياضات الرقمية، إلى استكشاف تجارب ألعاب فريدة من نوعها، ومتابعة البطولات الممتعة، والمشاركة فيها، ومشاهدة أحدث الإصدارات ولقاء نجوم الألعاب، والاستماع إلى أحدث الأفكار والتصورات من خبراء الصناعة.

تجارب فريدة

ويتيح المعرض المصاحب للزوار - من جميع الأعمار - فرصة الاستمتاع بمجموعة فريدة من تجارب الألعاب، من الثالث إلى الخامس من مايو في قاعتي زعبيل 5 و6 في مركز دبي التجاري العالمي، ويقدّم لزوّاره فرصة الاستمتاع بأحدث الألعاب ومشاهدة بطولات الألعاب الرقمية بشكل مباشر، إضافة إلى فرصة ربح أحدث تجهيزات الألعاب ولقاء المؤثرين الإقليميين والعالميين في مجال الألعاب. ويمكن لعشاق الألعاب، الاستمتاع بعرض لثقافة موسيقى البوب في الألعاب، وذلك في منطقة «ذا ناروز - The Narrows»، حيث يجتمع نخبة من فناني الشرق الأوسط الصاعدين وذوي الخبرة لتقديم أحدث أعمالهم عبر مجموعة من الوسائط، ويتطلعون لمعرفة آراء وترشيحات الضيوف، إضافة إلى التواصل مع الفنانين الآخرين والجمهور.

أزياء شخصيات الألعاب

ويقدّم الحدث أيضاً مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك بطولة دبي لأزياء شخصيات الألعاب، وبطولات الرياضات الإلكترونية، وورش عمل البرمجة، وتحديات ماينكرافت Minecraft العائلية على مدار الأيام الثلاثة الرائعة للمعرض.

ويقام ضمن فعاليات المهرجان، معرض «جيم إكسبو»، بدعم من مؤسسة دبي للمستقبل، و«دبي نكست» وشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، بشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، و«ريد بُل ورو»، و«طلبات» و«وكس سينما»، إضافة إلى «فيرجن راديو» و«تيك توك».

وتعود قمة «GameExpo» المدعومة من «بوكيت جيمر كونكتس -Pocket Gamer Connects» يومي الأول والثاني من مايو الماضي لتجمع أكثر من 1800 من خبراء الصناعة والعلامات التجارية من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم الناشرون والمطورون ومزوّدو الخدمات والمستثمرون الذين يشاركون خبراتهم ضمن مجموعة من الجلسات الحوارية، والنقاشات والندوات الغنية بالأفكار. وتقام هذه الفعالية في قاعة زعبيل 4 في مركز دبي التجاري العالمي، وتتضمن برنامجاً مليئاً بالأنشطة، بما في ذلك «Publisher Speedmatch» و«Investor Connector»، وجوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لصناعة الألعاب، وفعالية «Big Indie Pitch» لمحترفي الصناعة.

قادة صناعة الألعاب

ويمكن للاعبين والتنفيذيين الطموحين ومحترفي الألعاب الانضمام إلى مؤتمر «جيمنج ماترز» أكاديمي في 29 أبريل الجاري، لاكتشاف طرق جديدة لتحسين مهاراتهم وتحقيق النجاح في صناعة الألعاب. ويهدف المؤتمر المقام في متحف المستقبل الشهير في دبي، إلى مساعدة الحضور على اكتساب المهارات المطلوبة لتشكيل الجيل المقبل من قادة صناعة الألعاب. ويوفر المؤتمر للحضور كثيراً من فرص الإرشاد والتدريب وتبادل المعرفة التي يقودها خبراء صناعة الألعاب العالمية. ويمكن حضور المؤتمر مجاناً ويتطلب التسجيل المسبق على الموقع الإلكتروني لمتحف المستقبل. وتتيح بطولة دبي لأزياء شخصيات الألعاب للمبدعين من الجمهور، فرصة عرض تصاميمهم الخاصة بأزياء شخصيات الألعاب الشهيرة، مع إمكانية الفوز بجوائز رائعة، كما يمكن لمحبي التنكر في شخصيات الألعاب، المشاركة في عرض أزياء في الثالث من مايو لتسليط الضوء على إبداعاتهم أمام لجنة التحكيم. وسيتنافس المشاركون في الرابع من مايو المقبل للحصول على لقب بطولة دبي لأزياء شخصيات الألعاب، ليتم تتويج الفائزين في ثلاث فئات هي: الأطفال والحرف والأداء.

وبإمكان عشاق الألعاب مشاهدة لاعبيهم المفضلين وهم يتنافسون وجهاً لوجه يومي الرابع والخامس من مايو في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يتنافس فريقان يضم كل منهما أربعة من نجوم الألعاب، في عرض مباشر لأفضل مواهب الألعاب في العالم.

• المعرض المصاحب يتيح للزوار - من جميع الأعمار - فرصة الاستمتاع بمجموعة فريدة من تجارب الألعاب.

• الحدث يجمع نخبة من فناني الشرق الأوسط الصاعدين وذوي الخبرة لتقديم أحدث أعمالهم.

• 1800 خبير في قمة «GameExpo».

جلسات حوارية

ستساعد الجلسات الحوارية التي تقام في المدارس والجامعات، بمشاركة خبراء الصناعة، اللاعبين الشباب الطموحين، على تعزيز مهاراتهم والحصول على مزيد من الأفكار والتصورات حول صناعة الألعاب والرياضات الرقمية.

كما توفر البطولات للطلاب داخل المدارس فرصة للمشاركة في الألعاب الشهيرة، مثل «روكيت ليغ -Rocket League»، و«فورتنايت- Fortnite»، كما أنه بإمكان طلاب الجامعات المشاركة والتنافس في لعبتي «إي أيه إف سي- 24 EAFC 24»، و«فالورانت- Valorant». ويمكن لطلاب الجامعات الراغبين في المشاركة، التسجيل من خلال زيارة gamecentric.io/def24.

وتستضيف الجامعة الأميركية في دبي، فعالية «غوغل غيمنج داي» Google Gaming Day في 25 أبريل الجاري، وتُقام للمرة الأولى في دولة الإمارات، وتجمع مسؤولين من القطاع الحكومي ورواد الصناعة، وشركة «غوغل» لتقديم جلسة تعليمية مجانية مدتها نصف يوم للطلاب.

مهارات رقمية

يمكن للطلاب تحسين مهاراتهم الرقمية، من خلال مسابقة «ميكروسوفت ميك كود -Microsoft MakeCode»، وتحدي «ماينكرافت- Minecraft» التعليمي الذي ستتم إذاعة الجولة النهائية منه على الهواء مباشرة في الأول من مايو.

يوم اللاعبين

ستمنح فعالية «يوم اللاعبين»، الطلاب والمعلمين فرصة إظهار قدراتهم الإبداعية، من خلال ارتداء ملابس شخصيات الألعاب المفضلة لديهم في المدرسة، وذلك في 26 أبريل. وستوفر الأيام المدرسية المخصصة للطلاب، تجربة مباشرة في معرض «جيم إكسبو» يومي الأول والثاني من مايو، حيث يمكنهم المشاركة في المعارض التفاعلية وعروض الألعاب، ونهائيات البطولات المباشرة وغيرها.