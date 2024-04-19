الامارات | «أعراس دبي» مستمرة.. وتعكس التكافل المجتمعي في الظروف الطارئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي ومجموعة الحبتور، أن حفلات الزفاف المقررة لشهر أبريل الجاري لأهالي منطقة الليسيلي ضمن برنامج «أعراس دبي»، ستتم استضافتها في فندق الحبتور غراند في جميرا، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الهيئة والمجموعة في دعم المقبلين على الزواج ولتفادي تأجيل أي حفل مقرر بسبب الآثار التي خلفتها الأحوال الجوية التي تأثرت بها الدولة أخيراً.

وتوجهت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، بالشكر والتقدير لمجموعة الحبتور على سرعة استجابتها وتوفير حلول بديلة لاستضافة الأعراس المقررة دون الحاجة لتغيير أي من خطط العروسين وأسرهم، لافتة إلى أن الظروف الطارئة تظهر حجم التكافل المجتمعي الذي تنعم به الإمارة، وحرص مختلف المؤسسات والجهات على التعاون لإسعاد أفراد المجتمع.

تماسك مجتمعي

وقالت حصة بوحميد: «تؤكد الظروف الطارئة حجم التماسك المجتمعي التي تحظى به دولة الإمارات ولله الحمد، وتُشكل مجموعة الحبتور إحدى أبرز الجهات الفاعلة في مجال المسؤولية المجتمعية، ومن أبرزها المبادرات المتعلقة بدعم المقبلين على الزواج، وتسهم استضافتهم لحفلات الزفاف المقررة لشهر أبريل لأهالي منطقة الليسيلي في التأكيد على أن برنامج (أعراس دبي) الذي انطلق بتوجيهات كريمة من سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، هو مبادرة مشتركة يقدّم كل منا فيها ما يستطيع للتخفيف عن المقبلين على الزواج وتعزيز استقرارهم وسعادتهم».

روح الأخوة والتكافل

وقال رجل الأعمال خلف الحبتور: «نجدّد التزامنا بدعم برنامج (أعراس دبي)، وتقديم الدعم للأسر الإماراتية الشابة بما يعكس الروابط المجتمعية القوية التي تميز دولتنا الحبيبة. ويسعدنا التعاون المستمر في هذا المجال مع هيئة تنمية المجتمع، وسنبقى ملتزمين بتوفير الدعم لبداية مستقرة وسعيدة لحياة الأزواج الشابة، من منطلق روح الأخوة والتكافل في مجتمعنا. نحن فخورون وملتزمون بأن نكون جزءاً من هذا الجهد الجماعي النابع من إحساسنا بالواجب تجاه مجتمعنا وأبنائنا، ونعد بمواصلة العمل لضمان أن يبدأ كل زوجين رحلتهما معاً في أجواء تفاؤلية تحفها السعادة والاستقرار».

حزمة محفزات

يقدّم برنامج «أعراس دبي» حزمة من المحفزات، تساعد على خفض كُلف الزواج، حيث يوفر البرنامج خدمات التخطيط للزواج، وإقامة حفلات الزفاف في القاعات العصرية والمجهزة بشكل كامل في مناطق عدة بدبي، هي: البرشاء والليسيلي وحتّا، وقريباً قاعة الطوار، إضافة إلى تقديم برامج توعوية واستشارات أسرية إلى حديثي الزواج والشباب حول التخطيط للزواج وإدارة الأسرة والشؤون المالية.

برنامج إرشادي

تتعاون هيئة تنمية المجتمع مع مجموعة الحبتور في دعم المقبلين على الزواج، حيث تشرف على تقديم برنامج إرشادي لتزويد المقبلين على الزواج من الشباب والشابات بالمهارات النفسية والمالية والاجتماعية، التي تعينهم على بدء المرحلة الأولى من حياتهم بطريقة صحيحة وتجاوز أي تحديات.