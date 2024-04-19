الامارات | وليام يعود لمهامه الرسمية بعد إعلان إصابة زوجته بالسرطان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد الأمير البريطاني وليام إلى مهامه الرسمية، للمرة الأولى منذ أن كشفت زوجته كيت أنها تخضع لعلاج كيميائي وقائي من مرض السرطان.

وفي مقطع فيديو الشهر الماضي، قالت كيت أميرة ويلز (42 عاماً) إن الفحوص التي أجريت بعد عملية جراحية كبيرة في البطن، خضعت لها في يناير الماضي، كشفت إصابتها بالسرطان، وهو الأمر الذي وصفته بأنه «صدمة كبيرة». وغاب وليام (41 عاماً) عن ارتباطاته الرسمية منذ ذلك الحين، في محاولة من الزوجين وأطفالهما الثلاثة الصغار للتأقلم مع تأثير هذه الصدمة.

وعلى الرغم من التقاط صور لوليام مع ابنه الأكبر، الأمير جورج، وهما يشاهدان فريقهما المفضل لكرة القدم، أستون فيلا، الأسبوع الماضي، فإن ظهور وليام، أمس، سيكون الرسمي الأول منذ إعلان كيت.

ومن المقرر أن يتابع عمل مؤسسة خيرية لإعادة توزيع فائض الغذاء، قبل زيارة مركز للشباب يتلقى شحنات منتظمة من تلك المنظمة.